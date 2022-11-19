終於借到！選前之路改在板橋新府路辦　林佳龍：過程中看到官僚作風

▲民進黨新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者杜冠霖／新北報導

新北市選戰近期陷入選前之夜路權之爭，林佳龍競選團隊19日成功申請到板橋區新府路路權，也讓這場路權之爭落幕，對此，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，過程中看到國民黨長期「黑箱作業」作風，競辦提出替代方案也歷經波折，林強調，既然申請到路權，接下來無論如何都會將選前之夜造勢活動做好規劃來辦理。

林佳龍希望借區運路辦理選前之夜造勢活動，被侯市府已影響疏散動線為由拒絕，林佳龍一度喊出要支持者當天不見不散，兩方一度陷入膠著。直到林佳龍競辦提出替代方案，改申請新府路與新站路，這場路權之爭才在19日新北市府「原則同意」下落幕。

林佳龍則說，板橋交通便利是新北市的中心，因此雙方都希望在板橋舉辦選前之夜，許多人從各地來，也希望讓大家方便來參加。他也強調，國民黨長期「黑箱作業」、「球員兼裁判」佔據板一前廣場，現在提出替代方案過程波折，在區運路與新府路口侯市府才「原則同意」。

林佳龍指出，區運路過去民進黨也舉辦過選前之夜，也讓人想起8年前立法院長游錫堃的選前之夜也是逼到無退路，還被舉牌警告甚至發傳票，接下來無論如何都會將選前之夜造勢活動做好規劃來辦理。