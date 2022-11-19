　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

終於借到！選前之路改在板橋新府路辦　林佳龍：過程中看到官僚作風

▲▼民進黨新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲民進黨新北市長候選人林佳龍、立法院長游錫堃。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市選戰近期陷入選前之夜路權之爭，林佳龍競選團隊19日成功申請到板橋區新府路路權，也讓這場路權之爭落幕，對此，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，過程中看到國民黨長期「黑箱作業」作風，競辦提出替代方案也歷經波折，林強調，既然申請到路權，接下來無論如何都會將選前之夜造勢活動做好規劃來辦理。

林佳龍希望借區運路辦理選前之夜造勢活動，被侯市府已影響疏散動線為由拒絕，林佳龍一度喊出要支持者當天不見不散，兩方一度陷入膠著。直到林佳龍競辦提出替代方案，改申請新府路與新站路，這場路權之爭才在19日新北市府「原則同意」下落幕。

林佳龍則說，板橋交通便利是新北市的中心，因此雙方都希望在板橋舉辦選前之夜，許多人從各地來，也希望讓大家方便來參加。他也強調，國民黨長期「黑箱作業」、「球員兼裁判」佔據板一前廣場，現在提出替代方案過程波折，在區運路與新府路口侯市府才「原則同意」。

林佳龍指出，區運路過去民進黨也舉辦過選前之夜，也讓人想起8年前立法院長游錫堃的選前之夜也是逼到無退路，還被舉牌警告甚至發傳票，接下來無論如何都會將選前之夜造勢活動做好規劃來辦理。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／大貓熊團團病逝　動物園最新說明
團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網哀悼：寶貝一路走好
病程急轉彎！「團團」癲癇後曾好轉　不到3個月惡化
淚背原罪36年！　許維恩「為她打破禁忌」
團團當初造熊「顧吃美食＋發呆」　發情圓圓超火大
快訊／3歲女童染疫164天「爆4症狀」　住院治療中
永和炸物店「招牌拆了」！　唐寶寶事件老闆近況曝
快訊／「向團團珍重再見！」　柯文哲發聲了
才慶祝18歲生日！　「團團」最後吃蛋糕萌樣曝光
快訊／今增59死！　本土+16514

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

柯文哲願招募入民眾黨　王世堅婉拒：我不可能去當車手

讚黃珊珊「不怕得罪人卻不會失言」　柯文哲：她會做的比我還好

陳時中炒房暴賺千萬？　張善政轟「中國鵬2.0」：民進黨雙標無極限

藍基層傳「拒領公投票」　許淑華再曝對話截圖：撕下國民黨假面具

遭爆支持「不拿18歲公民權票」？　李德維：只是支持個人言論自由

競選影片「不一定贏」破10萬觀看　林佳龍喊球是圓的：開票才知輸贏

快訊／「向團團珍重再見」　柯文哲悼：謝謝牠陪台灣人成長歡笑

炒作陳時中沒問題的房產　林楚茵批國民黨出選舉奧步

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

林青霞清唱+京劇隨CUE隨來　不復出惹...黃子佼拱「來唱跨年XD」

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

柯文哲願招募入民眾黨　王世堅婉拒：我不可能去當車手

讚黃珊珊「不怕得罪人卻不會失言」　柯文哲：她會做的比我還好

陳時中炒房暴賺千萬？　張善政轟「中國鵬2.0」：民進黨雙標無極限

藍基層傳「拒領公投票」　許淑華再曝對話截圖：撕下國民黨假面具

遭爆支持「不拿18歲公民權票」？　李德維：只是支持個人言論自由

競選影片「不一定贏」破10萬觀看　林佳龍喊球是圓的：開票才知輸贏

快訊／「向團團珍重再見」　柯文哲悼：謝謝牠陪台灣人成長歡笑

炒作陳時中沒問題的房產　林楚茵批國民黨出選舉奧步

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

乳香蛋汁嘴內交融！台南罪惡蔥油餅夾「雞排流心蛋起司沙拉」

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

39歲「雷神」克里斯漢斯沃宣布暫時息影！　認：罹阿茲海默高度風險

韓國足球隊被看衰！美媒記者坦承：南韓世足賽「很難踢進」16強

視線死角衝出BMW！男闖紅燈擊落女騎士　目擊者怒指：再衝啊

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

15000人迎魔獸首秀　林秉聖嗆聲：讓漢堡館變我主場

團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網湧入哀悼：寶貝一路走好

北市社宅再+1！超大公園「走路就到」　112戶預計2027年完工

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

政治熱門新聞

「史上第1」候選人選前7天被教召

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

柯文哲最愛王世堅這禮物　自曝背後原因

快訊／「向團團珍重再見」　柯文哲悼：謝謝牠陪台灣人成長歡笑

徐定禎：執政黨糟的話，還有選舉嗎？

候選人選前7天教召　今成功嶺報到

柯文哲：王世堅在民進黨日子不久了

徐巧芯曬出1角度！他驚喊「果然鄧麗君」

吳萼洋曝「升級版蜂蜜檸檬」配方　半年後有驚人發現

賣高雄豪宅大賺？陳時中競總駁斥

甜美歌手不當老闆了　脫下高跟鞋拚選戰

漂亮媽媽追垃圾車選里長　最強助選員曝

吳佩芸私密影片遭散布！網怒：選舉卑劣手段

更多熱門

相關新聞

陳時中被爆選前售出高雄豪宅　她曝2關鍵：絕對不算炒賣房屋

陳時中被爆選前售出高雄豪宅　她曝2關鍵：絕對不算炒賣房屋

近期有媒體報導「陳時中選前急售高雄豪宅、轉手獲利」，藍營也追打相關炒房議題，對此，民進黨立委林楚茵19日表示，陳時中持有房屋近10年，貸款買屋更是為退休自住，並非短期購入又賣出的短期套利者，陳也沒有從事影響不動產交易價格或秩序的操縱行為，絕對沒有炒賣房屋。

賴惠員現身力挺王宣貿

賴惠員現身力挺王宣貿

倡北北基桃共融圈　張善政：桃園不可限量

倡北北基桃共融圈　張善政：桃園不可限量

遭指炒房陳時中駁「已放11年」　徐巧芯：毛胚屋不是炒房？

遭指炒房陳時中駁「已放11年」　徐巧芯：毛胚屋不是炒房？

候選人選前7天教召　今成功嶺報到

候選人選前7天教召　今成功嶺報到

關鍵字：

林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

女友當街踹男友下體！過來人超認同

男為母豬接生　結果自己死了

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面