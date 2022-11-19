遭指炒房陳時中駁「已放11年」　徐巧芯：毛胚屋不是炒房？

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者李密／台北報導

日前藍營針對媒體報導民進黨台北市長候選人陳時中選前售出高雄豪宅，質疑陳時中炒房、轉手獲利。陳時中19日解釋，房子確定要售出後，因為高雄房子不好賣就一直放著，預售屋至今也已11年，說是炒房真的是抹黑。對此，國民黨籍台北市議員徐巧芯批評，陳時中之前也說沒時間處理房產才被「套牢」，幾乎透露他的購屋模式就是投資、為了賺錢，質疑既然不是炒房為何房子還是毛胚屋？

▲徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）



上月中選會公布公職人員參選人財產申報，陳時中負債4743萬7151元，其中包括1927萬購置自用住宅、2816萬的房貸。陳時中被問及背負千萬房貸一事時表示，之所以會借款，其實是在進入衛福部時是準備要退休，結果一下子進到部裡面，就沒有時間再處理後續的房產，變成套牢。

近日又傳出陳時中選前急售高雄豪宅、轉手獲利，引外界質疑炒房。對此，陳時中19日說明，買了一段時間後，確定不去高雄才售出，一直持續委託仲介賣，但高雄以前房子不好賣就這樣放著，「預售屋到現在放著也11年了吧！沒有這樣在炒房的啦，這叫炒房真的是在抹黑。」

對此，徐巧芯批評，之前爆出高虹安男友很久以前買房子租給別人，後來轉手賺了一筆錢的新聞，一堆民進黨跟激進支持者狂罵「炒房」，結果沒有幾天迴力鏢就打到陳時中身上。

徐巧芯質疑，如果不是炒房，為什麼放著不住？為什麼還是毛胚屋？陳時中的購屋模式幾乎就是投資、為了賺錢，「這種人就是台灣房價這麼高的元兇不是嗎？」別人買賣房屋就是炒作，陳時中就是「獲利多少屬於市場機制」，甚至投資的去攻擊自住的，質疑「會不會太雙標？」