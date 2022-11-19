當兵去！候選人選前7天教召今成功嶺報到　PTT推爆「Respect！」

記者游瓊華／台中報導

今天是選前超級星期六，但台中市議員南屯區候選人洪鑫任因收到教召令，接近中午11點30分前往成功嶺報到。洪鑫任也透露，早在10月就接到教召令，但認為此為國民應盡義務，沒有「逃兵」打算，而這也是他第4次教召。昨天消息一出，PTT版上鄉民們也刷一排「Respect」、「他幾歲阿教召了四次，真的是天選之人」、「應該是預官或預士。」

▲史上第1人！台中候選人選前7天教召今至成功嶺報到，PTT推爆「天選之人，Respect」。（圖／記者游瓊華攝）



洪鑫任今天在親友陪同下前往成功嶺報到，接到教召令相當錯愕，也有很多人建議他請假，但他細究《兵役法》，當中沒有規定候選人可以請假，加上近來共軍頻頻擾台，所以沒想要逃兵，想要參與這次教召，盡國民應盡義務。

▲洪鑫任早上掃街拜票，中午趕在12點前進成功嶺報到。（圖／記者游瓊華攝）



今天早上洪鑫任把握最後時間拜票、掃街，提到很多支持者熱烈回應，加上聽聞PTT有一大票網友回應，更讓他深信沒有閃兵是對的，也對自己選情很有信心，接下來團隊會接續他努力掃街拜票，也做好了四個人形立牌站路口，親弟弟也會當他分身繼續跑行程。

PTT網友昨晚刷一排「Respect」，留言回應「這個不去會是以後從政路的污點」、「他幾歲阿教召了四次，真的是天選之人」、「反觀閃兵黨」。