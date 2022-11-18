員林市選戰激烈！偷拆藍營看板　綠營青年軍團長當場被逮　

▲藍營員林市黨部掛上「貪瀆」廣告看板被綠營拆除。（圖／員林市長游振雄競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市長選戰激烈！民進黨員林市長候選人陳秋蓉針對LED路燈及土地出售問題，發出文宣又開記者會，緊咬角逐連任藍營現任市長游振雄，藍營也反擊，今天（18日）掛上的5面廣告看板，竟被綠營拆下，被游振雄當場看到，氣得前往報警，陳秋蓉也指該廣告抹黑她，青年軍團團長才會去拆廣告，全案警方正在處理中。

游振雄說，選舉選到這樣，真的太過分了，「太惡劣了」，近日對手一直抹黑他，從政20多年來，清廉的問政服務與落實市政，絕對敢拍胸補保證，無一絲的貪財慕勢，候選人的氣度到哪裡去了。

游振雄說，陳秋蓉擔任縣議員時詐領助理費被緩起訴眾所皆知，如果行得正為何不敢讓人公開檢視，若對手認為掛看板違法，可以循司法途徑提告，卻自行毀損選舉廣告物看板。

陳秋蓉表示，對手才可惡，抹黑廣告竟掛到她競選總部前，青年軍團長才會去拆廣告，她當年議員助理費問題是被依「偽造文書」罪嫌緩起訴，並非是貪瀆，全部助理費都用是用助理及服務處，開拆對手廣告並沒有違法，明天也上午也親上火線召開記者會對外說明。

針對陳秋蓉涉嫌詐領助理費一案，要回到4年前，2018年時任縣議員陳秋蓉，被控告虛報未擔任助理人為公費助理，經檢方偵查補助費用也都是發放給實際聘用的4名助理。檢方認為涉及「使公務人員登載不實」罪嫌，予緩起訴1年，應向公庫支付100萬元，當年受訪時強調，是對制度不清楚，才導致作業疏忽。