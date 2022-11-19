蔣萬安衝刺戰略曝光！狂打黃承國黑金　催出「陳時中仇恨值」

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安選前衝刺戰略曝光。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰進入投票前最後一個黃金周，北市長三腳督之戰，在最後階段演變成國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中互咬。藍綠激烈攻防下，藍營的盤算是在最後階段召喚藍軍，試圖讓「討厭陳時中」持續發酵，最後階段預料會持續攻黑金、反殺抗中保台牌。

藍營輔選要角分析，由於陳時中的輔選團隊係以台北市英系為主，納入新潮流、湧言會、正國會、綠色友誼連線等其他派系，因此蔣萬安輔選人士說，他們的最後衝刺密技，就是狂打黃承國，挑動民進黨派系內鬥的敏感神經，企圖裂解陳時中團隊。

蔣萬安輔選人士進一步說明，最後衝刺密技包括臉書「我們約好了」贈獎活動、電視廣告、公車廣告、Youtube、IG等網路平台廣告、計程車小螢幕廣告、市話語音拜票、手機語音拜票、手機簡訊拜票、蔣萬安太太石舫亘掃街、選前之夜等，「所有能下的都下了！」

針對倒數24小時最後衝刺，該人士直言，其實11月25日當晚10點過後就不能進行宣傳，投票日更是依法不能有任何宣傳活動，最高恐罰500萬元。至於投票日鼓勵「投票」，而非鼓勵投給特定候選人，則是合乎法規；輔選人士對此表示，是否要設法衝投票率，這需要仔細評估，畢竟未鼓勵投給特定候選人，到底誰能得利其實還是很難說。

首都三腳督之戰，藍綠白曾一度陷入混戰，打法多變，棄保傳言不斷，不過選戰最後關頭「黃金周」已沒時間換戰術，預料都會走向直球對決且清晰的策略，端看選民如何抉擇。