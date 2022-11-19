柯文哲攜妻合體高虹安催票　爆料林智堅過年曾到家裡送禮

▲柯文哲自爆，林智堅過年還到他家送禮，並說自己到現在都沒罵過柯建銘，朋友還是朋友。（圖／高虹安競辦提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

選舉倒數1周，民眾黨主席柯文哲今日上午南下新竹，幫市長候選人高虹安催票，面對媒體，柯文哲說新竹是自己的故鄉，因此想給故鄉最好的市長，也發表對於近日高虹安風波的看法。

對於外界質疑「高虹安爭議不斷，為了她梭哈全黨」柯文哲並未直接否認，僅表示：「這世界要有是非對錯，新竹對高的攻擊，甚至我都覺得動用國家機器，太過分，到一個程度還是會激起人民反感，作為一個黨，要有正義，做該做的」。

外傳國民黨新竹市議長許修睿與林耕仁決裂，棄林保高一事，柯則表示，新竹平均收入學歷最高，年齡最低，市民有自主性，不管怎做，市民還是按照理智頭下心中最理想的人，不用想太多，新竹是很特別的地方。

▲柯文哲與妻子一起回到新竹老家幫高虹安催票。

「王世堅在民進黨日子不久了，有沒有考慮延攬王世堅？」柯說，如果連台大前輩陳培哲、王世堅、高嘉瑜、慈濟，都被說中共同路人，這世界沒是非了，王世堅講話比較有自主性，但如果民進黨都是黨意凌駕民意，這受不了。

柯也爆料，前新竹市長林智堅今年過年還到他家送禮，認為「政治別失去人性，我到現在都沒罵老柯什麼，朋友還是朋友，我常說當醫生不太適合從政，腦袋不會想去害人」。

至於「立委捐助理」疑雲，柯則認為這是一種抹黑，並表示「最有效的是3分真7分假，我看有時候是1分真9分假，選舉時每次他丟你泥巴，你就要回答， 虹安就跟他抱怨，選舉沒機會講政見，每天都泥巴戰，是我看過最惡劣選舉」。

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