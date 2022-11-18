換月曆做公益！　北區國稅局兔年水果月曆兌換...11／28起跑

▲北區國稅局2023年兔年水果月曆兌換。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接即將到來的兔年，財政部北區國稅局2023年「玉兔迎新歲」水果月曆，將於11月28日在該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間開始兌換！民眾只要捐出今年11至12月未列印買受人統一編，號且消費金額達10元以上之紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，募集發票全數轉贈公益慈善社福團體。

由於，北區國稅局每年印製的水果月曆，廣受民眾喜愛，因數量有限，想兌換的民眾請把握時間，動作要快！該局除精心挑選時令水果，每月搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附製2張-「吉祥如意」及「歲歲平安」春聯供民眾張貼，增添喜氣及吉祥氛圍。

另外，月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長的墨寶，彌足珍貴，值得共賞珍藏；此外，月曆各頁蒐集印製該局轄區縣市地方特色活動資訊，熱鬧非凡。同時，在月曆中特別夾送2張租稅宣導DM，分別是「發票獎金 直接入帳」、「節能家電退稅」、「111年度綜合所得稅訊息」及「稅捐稽徵法修法重點」，讓拿到水果月曆的民眾知道最新且實用的稅務訊息，兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈公益慈善社福團體，換月曆還可兼做公益，一舉數得！

該局提醒，疫情雖已趨緩，但民眾到各據點兌換月曆時仍應配戴口罩，並保持社交安全距離。