▲北區國稅局「國稅創意短片」徵件競賽，獎金等你拿！(圖／北區國稅局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

財政部北區國稅局舉辦「國稅創意短片、獎金等你拿」徵件競賽，明( 7)日起至11月15日下午5時止，受理線上報名；活動取前8名各獲以下獎金及優勝獎狀1紙，第1名20,000元、第2名15,000元、第3名12,000元、佳作取5名各6,000元，歡迎您來挑戰。

北區國稅局表示，國稅創意短片徵件競賽，期藉由各項國稅短片的製作，鼓勵學生及民眾蒐集國稅素材或製作短片的過程，主動瞭解各項國稅相關法令，如綜合所得稅結算申報措施、e化繳稅管道、雲端發票、統一發票兌獎多元服務及重要稅政稅制等，以增進各項國稅概念、政府重大政策與施政重點認知，進而維護個人租稅權益。

本活動參賽對象為一般社會大眾及高中(職)以上學生，參賽條件需於活動網站上傳手機已安裝「財政部統一發票兌獎APP」畫面截圖。短片創作主題如下：

一、綜合所得稅結算申報優化措施(含手機報稅、行動電話認證等)。

二、購買電動車免徵貨物稅期限再延長。

三、購買節能電器退還減徵貨物稅。

四、e化繳稅管道(如行動支付繳稅、電子支付帳戶繳稅等)。

五、手機條碼、雲端發票、統一發票兌獎多元服務。

六、重要稅政稅制【如受控外國企業(CFC)制度、國民法官法、稅捐稽徵法修正內容等】。七、線上申辦。八、國稅常識。

本次國稅創意短片競賽類型風格不限(如動畫、劇情片等)，短片長度(含片頭及片尾)為30秒至90秒，語言以國語、臺語為主(可搭配其他語言)，片頭須標示「作品主題名稱」及片尾須加上「財政部北區國稅局 廣告」字樣，使用素材及元素應具有合法授權，並以MP4、MOV格式上傳。

北區國稅局特別提醒，本次活動採線上報名，參賽者請至活動網站(https://111shortfilm.ntbna.gov.tw)報名，徵件期間為今年10月7日起至同年11月15日下午5時止(收件時間依活動網站系統收到記錄時間為準)，活動相關訊息可於活動網站查閱，對本活動欲進一步瞭解，可撥打該局服務電話(03)3396789轉1272張小姐洽詢。