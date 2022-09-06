頭獎幸運兒都在新北！北區國稅局「在家報稅真安心」　抽獎揭曉

▲北區國稅局「在家報稅真安心」抽獎揭曉。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局6日舉辦「在家報稅真安心、多重好禮大方送」抽獎，在廖永煌律師見證下，由電腦隨機抽出全部獎項，共抽出2,782名幸運的中獎者。其中「在家報稅獎」及「手機報稅獎」頭獎皆為獎金5萬元，分別由新北市陳小姐及李小姐獨得。

北區國稅局表示，因疫情影響，110年度綜合所得稅申報期間自今（111）年5月1日至5月31日，再次延長1個月到6月30日，為鼓勵民眾響應「在家報稅 安心防疫」，國稅局特別舉辦「在家報稅真安心 多重好禮大方送」抽獎活動。活動共有「在家報稅獎」、「手機報稅獎」、「手機報稅利用行動支付或電子支付帳戶繳稅加碼抽」及「智慧繳(退)稅獎」等4種獎項：

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(1)在家報稅獎：在家以網路申報、手機報稅或線上回復確認稅額試算者（排除至國稅局服務據點申報案件），符合抽獎資格有145萬餘名，抽出1,209名（頭獎1名獎金50,000元、貳獎2名獎金20,000元、參獎6名獎金10,000元、肆獎150名商品禮券1,000元、伍獎300名電子禮券500元及普獎750名電子禮券200元)，獎額計60萬元。

(2)「手機報稅獎」：採用手機完成申報者，符合抽獎資格有38萬餘名，抽出1,259名。（頭獎1名獎金50,000元、貳獎2名獎金20,000元、參獎6名獎金10,000元及普獎1,250名電子禮券200元），獎額計40萬元。

(3)「手機報稅利用行動支付或電子支付帳戶繳稅加碼獎」：符合抽獎資格者有將近1萬名，抽出14名。（運動手環7名、肩頸按摩器1名及麟洋配簽名球拍2名、簽名球袋2名、簽名後背包2名）

(4)符合在家報稅獎抽獎條件且以電子支付工具繳稅方式或以存款帳戶直撥退稅，並留存手機號碼者，可再參加「智慧繳(退)稅獎」抽獎，符合抽獎資格有102萬餘名，抽出普獎300名（各得電子禮券200元），獎額計6萬元。

抽獎活動中獎名單將公布於該局網站/主題專區/行政專區/「在家報稅真安心」項下，歡迎民眾查閱。