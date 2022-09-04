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北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動　捐雲端發票抽大獎

▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動

▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵民眾捐發票做公益並走出健康，北區國稅局4日舉辦「發票集愛心、健康GO購趣」租稅宣導暨健康起步走活動。局長蔡碧珍表示，因防疫考量，活動採網路報名，民眾自即日起至10月3日17時，登入活動網站填寫資料，捐贈今年9-10月雲端發票3張即完成報名，活動期間並至該局指定8條路線中任選1條健走、打卡，可抽大獎。

▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動

蔡碧珍局長進一步說明，「發票集愛心、健康GO購趣」租稅宣導暨健康起步走活動，民眾至該局指定8條路線中任選1條健走，於路線起點開啟活動網站，依該網站指示定點位置進行打卡完成健走後，即可參加抽獎。

▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動

今年活動獎品相當豐富，包括：跑步機、GARMIN智慧錶、GPS手環及體脂機等多項好禮帶回家，前2,000名完走者還可獲超商電子禮券100元。活動期間所募集的發票將全數捐贈給轄內社福團體（社團法人新北市私立榮光育幼院、台灣樂知公益慈善協會、新北市善悅關懷協會及財團法人天主教福利會附設新北市私立約納家園計4家），歡迎大家踴躍報名，享受健康、響應愛心。

▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動

而為推廣民眾消費購物發票存載具或使用行動支付並索取雲端發票，節能減碳環保護地球，本次活動特別邀請該局轄區9縣市(花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、金門縣及連江縣)的百貨業、醫療保健用品業、觀光景點名產業、餐飲業及日用食品業等各行各業共計38家營業人共襄盛舉，提供購物消費優惠，民眾只要在活動期間至這些店家實體店面消費，以載具儲存雲端發票或使用行動支付結帳，還可以享有好康折扣優惠或獲得小贈品。▲北區國稅局「發票集愛心、健康GO購趣」啟動

另外，該局為加強推廣「財政部111年度雲端發票e起來」活動，凡已報名e起來活動者，於本次健走活動網站上傳報名參加前揭活動的截圖，經審核通過即可再獲得加碼抽資格，有機會再抽中遊戲機及摺疊車等精美獎品。

包括：桃園市政府地稅局長姚世昌、台灣省會計師公會理事長楊永成、桃園市記帳士公會理事長張國強、桃園市記帳士及報稅代理人公會代理理事長范秀嬌、桃園市報稅代理人協會理事長戴佐梅、全國食材廣場總經理簡振暘、杏一醫療用品經理高世隆等人士出席活動。

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