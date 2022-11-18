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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「死亡之握」高虹安道歉　嗆柯建銘：新竹政治不是1人說了算

▲高虹安。（圖／競辦提供）
▲高虹安政見會後接受媒體訪問。（圖／競辦提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期各種爭議纏身，昨晚接受網紅「館長」陳之漢直播訪問時，笑稱自己可能是因為曾經與前總統馬英九有「死亡之握」，如今政治生涯才這麼可怕。隨之而來的又是藍綠指責，認為高虹安言詞失當，應道歉。對此，高虹安今日也坦承，講了不得體的話，感到相當抱歉。

高虹安今日進行媒體聯訪時表示，當年能從馬英九前總統手上收到市長獎是蠻光榮的事情，昨天晚上因為要自嘲的關係，講了不得體的冷笑話，晚上回去也自我反省，雖沒有意思要冒犯馬英九前總統，但也對馬前總統還有他的支持者感到相當抱歉，高虹安說自己會親自致意。

媒體也詢問，四叉貓臉書PO文是否她本人親自按讚，高則表示，昨天行程相當忙碌，不太清楚，會再了解一下怎麼回事。

而當媒體再問到，李忠庭與她雙列被告、李忠庭是否出國、近期是否有跟李忠庭連絡、爆料者指稱是柯文哲下令一個助理要給黨團、林冠年認為高虹安應該辭立委扛責、台灣智庫策略長爆料說李忠庭曾經打給助理，請他們交出對您有利的證據、四叉貓爆料今年助理加薪4％，沒想到是回捐小金庫等疑問，高虹安則都以「已經多次曾清過了」、「黨內已回應過了」、「發言人已經澄清過了」、「相關證據已交由檢調，絕對尊重與配合偵查」、「希望大家尊重司法偵辦，不要流傳不實謠言、帶風向」回應。

▲高虹安。（圖／競辦提供）

▲高虹安坦承「死亡之握」是不得體的話，為此道歉。

至於柯建銘在臉書上說，「高虹安和柯文哲主政了新白色恐怖，10天之後民眾黨會從政治天際線中消失」等語，高虹安則霸氣回嗆，「我想柯總召可能有點誤會，8天之後能夠決定新竹市的政治或者全台灣政治上面，到底是怎麼樣的一個未來是全台灣民眾、新竹市民來決定的，而不是柯建銘總召一個人說了算。」

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