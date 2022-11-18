鄭文燦到「88會館」僅致意？　徐巧芯踢爆：是否找郭哲敏討論炒地皮

▲國民黨今日召開 「泛英系涉及詐騙洗錢集團 鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「台版柬埔寨」造成61人受害、3人慘遭虐死，輿論譁然，網友及媒體質疑郭哲敏、林秉文是其上游，卻因政商關係良好而檢警都不敢碰。國民黨今（18）日召開 「泛英系涉及詐騙洗錢集團鄭文燦、鄭運鵬與郭哲敏林秉文集團的共生關係？」記者會質疑，鄭文燦究竟是應誰之邀去郭哲敏開設的「88會館」？難道是在裡面喬如何幫助詐團炒地皮？呼籲選民應用選票制裁，下架「新黑金政權」。

台北市議員徐巧芯指出，林秉文雖因涉嫌從事地下匯兌、洗錢等罪名被捕，但真正的大咖郭哲敏卻疑似事先得知風聲先行脫逃。林秉文曾和澳門大亨洗米華合作開設金星太陽城，林秉文就曾被爆在澳門貴賓廳輸了45億台幣。再加上梁文傑跟鄭文燦早就被法院認證過去澳門喝花酒，當時就有重大詐欺犯秦庠鈺陪同，可見鄭文燦與詐欺犯交往早有前例，那麼鄭文燦這次去「88會館」，是否又是一次花酒行？她嚴重懷疑，鄭文燦去「88會館」是跟郭哲敏、林秉文找怎麼在桃園炒地皮。

徐巧芯爆料，她獲得郭哲敏的資產表，得知郭哲敏百分之百持有桃園八德農地新霄裡段「0444-0000地號」至「0541-0000地號」這一大片土地。2020年11月郭哲敏買了這塊價值10億元的農地，位置就在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊。詐騙集團買農地不會是為了種田，詐團怎麼知道設站之後，土地一定會被徵收？怎麼知道一定可以變更地目？她要公開請問鄭文燦，當時去88會館，是不是應郭哲敏、林秉文之邀，去喬10億農地？郭哲敏是否事先得知訊息，讓他們地下匯兌詐騙集團能在土地開發上取得暴利？此事跟桃園市政府、鄭文燦是否有關？

桃園市議員候選人凌濤表示，周刊爆料鄭文燦去「88會館」，鄭文燦說只是應邀去致意，但郭哲敏和林秉文集團涉入地下匯兌、詐騙洗錢相關爭議，鄭文燦是應誰的邀、致誰的意？怎麼會在中壢青埔發生「台版柬埔寨」大案的情況下還毫不避諱應邀出席？台版柬埔寨是整個詐騙洗錢產業鏈的最下游，桃園人最害怕、最討厭的郭哲敏林秉文集團則是上游，但這兩人卻與鄭文燦關係匪淺，甚至鄭運鵬也牽涉其中。

凌濤質疑，這筆高達10億的八德農地買賣，其中卻有4億去跟桃園蘆竹區農會貸款。為何詐團在八德買地，不跟銀行借錢，也不在八德區農會借錢，卻跟桃園蘆竹區農會借貸？蘆竹是鄭運鵬的選區，鄭運鵬還是司法委員會委員，他不僅支持農田水利會收歸國有，選市長時還大量動員農會、漁會、農田水利會替他造勢。郭哲敏去跟轄區內蘆竹農會貸款，鄭運鵬是否涉及其中？鄭文燦有無告知？郭哲敏、林秉文線上博弈集團總部就設在蘆竹，蘆竹人盡皆知，難道鄭運鵬不知道自己選區有線上博弈集團總部？屢查都查無事證？桃園基層警察有沒有受到鄭文燦的壓力？