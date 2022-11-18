站路口第108天！北市士北區選情緊繃　陳思宇：只差關鍵一票

▲陳思宇站路口第108天。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇，下同）

記者詹宜庭／台北報導

九合一選戰在即，各陣營候選人紛紛加緊腳步宣傳拜票，盼能爭取民眾支持。民眾黨台北市議員候選人陳思宇表示，今（18日）是她站路口的第108天，從一開始大家對她視而不見，到揮手互道早安，再進化到每次都有人來投餵，現在還常有人駐足與她聊政見，「我始終有個信念，必須展示自己的誠意和能力，才能讓市民安心的託付，讓大家信任。」

陳思宇說明，即使她有豐富的市政經驗，也一直在處理民眾的事務請託，對大多數人而言她只是一個政壇新人，所以用最直接的方式，和民眾直接面對面、接地氣。她說，自己總會一遍又一遍的闡述未來要實現的政見，以及現在已經完成的服務。

陳思宇也細數，捷運紅線中從士林到關渡與北環捷運未來會經過的沿線段點，包括社子、天母、陽明山等，幾乎都被她站過好幾輪路口，「我會一直堅持到最後一天，期待和你相遇，請不吝給我揮手打氣。」

陳思宇也承諾，若她當選市議員，將會用豐富的市政經驗開發各項觀光資源，以及深耕在地服務，在議會做盡責的代議士，嚴格監督市長和各項市政，並腳踏實地認真做事。她強調，這次士林、北投區市議員共有25人參選，應選12席，彼此差距都很小，能否選上都在最後關鍵的一票。