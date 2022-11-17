蔡英文視察基隆「城際轉運站」　親揭「蔡適應扮演最強隊友」

▲總統蔡英文17日在市長林右昌、立委蔡適應陪同下，視察「基隆城際轉運站」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日視察「基隆城際轉運站」時表示，基隆8年內可以完成這項重要建設，除了市長林右昌的團隊很拚，還有立委蔡適應扮演基隆最強的隊友。她說，6年前，蔡適應上任後，第一場協調會就是協調「城際轉運站」用地，那時候他的辦公室還在裝潢，名片都還沒印就已經在替基隆市民爭取建設。

蔡英文表示，這幾年來，她常常到基隆，每次來基隆不是變得更漂亮，就是有重大建設，「今天一起視察城際轉運站即將完工，未來將成為基隆重要的交通樞紐」。她指出，為了再造基隆的城市發展，市長林右昌上任後，提出「市港再生標竿計畫」，而「城際轉運站」就是其中一個重要拼圖。

蔡英文說，這項建設，整合了國道客運、公路客運，以及市區公車站，不僅可以改善火車站前交通壅塞問題，新增商業和公共空間也能讓國人搭車更方便。她提到，「城際轉運站」串連了基隆火車站、國門廣場、北口廣場以及西二三旅運設施，將是國內、外旅客轉乘到首都圈和郵輪的關鍵樞紐。

蔡英文指出，基隆8年內可以完成這項重要建設，除了林右昌的團隊很拚，還有立委蔡適應扮演基隆最強的隊友，交通部的配合也是關鍵；她說，6年前，蔡適應上任後，第一場協調會就是協調「城際轉運站」用地，那時候他的辦公室還在裝潢，名片都還沒印就已經在替基隆市民爭取建設。

接著，蔡英文表示，「交通」對基隆人是很重要的民生議題，尤其基隆有很多年輕人是通勤族，必須要到台北上班，最近蔡適應也提出「1200元首都通」的想法，要整合台鐵、公車、國道客運、捷運跟YouBike，一票用到底，對許多通勤上下班的基隆朋友，將會減輕不少負擔。

蔡英文說，這項政策成熟度很高，可行性也很高，只要地方提出好的計畫，中央都很樂意支持，也會大力補助，她期待未來有機會，共同實現這項政策，讓北北基桃首都圈，生活更緊密。

另外，蔡英文也提到，國道一號汐止交流道邊坡發生走山事故，蔡適應第一時間緊急聯繫台鐵加開班次，也聯繫各部會協助恢復通車，她特別藉由本次機會感謝蔡適應的用心跟努力。

蔡英文強調，基隆是台灣的海洋國門，建設基隆就是建設首都圈、建設台灣的國門，她感謝林右昌跟蔡適應，以及行政團隊同仁，共同完成建設，替基隆改投換面，也替市民找回城市光榮感。

▼總統蔡英文17日在市長林右昌、立委蔡適應陪同下，視察「基隆城際轉運站」。（圖／總統府提供）

