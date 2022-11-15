醫院長大的空手道選手！　勇奪銀牌告慰亡父：我會把自己照顧好

▲高雄市鳳林國中空手道好手葉永均。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市15歲的空手道好手葉永均，今年參加全中運前受了傷，讓他差點棄賽，所幸在大同醫院全方位治療下，2個禮拜就回到戰場上，還勇奪銀牌，直呼「被神救了一次」。事實上，葉永均失去了雙親，這次奪牌，他最想告訴爸爸：「希望你在那邊快快樂樂的，我也會把自己照顧好」，也透露若爸爸還健在，一定會告訴他，勝不驕敗不餒，繼續努力，明天要比今天更好。

為提供體育班優秀選手專業醫療與預防照護服務，高雄市教育局在2020年即與大同醫院合作，簽訂「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫備忘錄」，照顧對象包括全中運、高雄市代表隊選手及潛能優秀選手等。符合資格者若有運動傷害就醫需求，由大同醫院相關科別提供服務，廣受選手好評。教育局今(15日)與院方再次簽約，合作延長2年，盼能提供選手全方位醫療服務。

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▲高雄市教育局與大同醫院簽訂合作計畫，提供體育辦選手專業醫療與預防照護。（圖／記者許宥孺攝）

記者會中，院方特別透過微電影的方式，呈現出選手們在奪牌之路的艱辛，靠著意志力苦撐，忍著受傷疼痛繼續苦練，透過背後專業的醫療團隊正支持著他們，身心靈能及時獲得幫助，才能熬過受傷黑暗期，在比賽場上發揮最佳實力。

高雄市鳳林國中空手道好手葉永均回憶道，今年參加全中運，比賽倒數2個禮拜，他卻受傷無法走路，「只要腳伸直，碰到床就痛」，他感到非常焦慮和緊張，一天睡不到2個小時，心想著「不能比賽，我的運動生涯就要結束了」，當時他差點放棄比賽。

▲高雄市鳳林國中空手道好手葉永均。（圖／張赫麟教練提供）

葉永均說，一開始以為只是拉傷，結果到大同醫院治療，竟檢查出肌肉某些地方斷裂，受傷部位甚至無法伸直，還好專任個管師第一時間橫向連結，提供全方位治療服務，讓他在短時間內康復、上場比賽，甚至還拿銀牌，「我像是被神救了一次！」葉永均堅定地說，他和教練討論過，未來要朝著國際賽目標前進。被記者問到哪位選手是他的偶像？葉永均靦腆地笑著說：「只要我能在他們學習到的，每一位都是我的偶像。」

鳳林國中空手道教練張赫麟心疼地表示，永均父母自小離異，母親早逝，父親在他國小階段時就身體不好，一住院就是5、6天，永均為了照顧爸爸，幾乎就是在醫院長大，「他是在醫院長大的空手道選手」。葉永均於2021年參加世界中學生運動會選拔賽，以爭取國家代表權，但父親於前一天晚上離世，闔眼前曾交代要「為台灣爭光」，葉永均於大賽上強忍悲傷，拿下第二名。

葉永均說：「我比同齡的同學還成熟，讓家人不替他操心，雖然爸爸過世了，但我希望他在那邊快快樂樂的，我也會把自己照顧好，他在那邊也會開心」。這次他在全中運拿了銀牌，雖然無法和爸爸分享喜悅，但他認為，要是爸爸還健在，爸爸可能會對他說：「雖然你拿到獎牌很厲害，但是第二名，還有進步空間，勝不驕敗不餒，繼續努力，明天要比今天更好。」

談到葉永均在14歲受傷時的情況，張赫麟表示，一般的復健科都叫他多休息，但這對運動選手是不好的，後來去了大同醫院，醫師說他可以不用完全休息，一邊治療一邊訓練，並且監控在幾分痛，「才短短一兩個禮拜，就好的差不多了」

▲高雄市教育局與大同醫院簽訂合作計畫，提供體育辦選手專業醫療與預防照護。（圖／記者許宥孺攝）

張赫麟直言，不少選手的比賽生涯是因為「環境」因素而提早退休，如果不繼續升學，或是因為經濟因素，形同於沒有了舞台。他曾被選手問道，「教練，我還剩多久的時間？」張赫麟感嘆地說，如過不升學，可能只有7年的時間，「畢竟在金字塔頂端的選手是少數」，這是很殘酷的。

張赫麟說，選手花了好幾年練習，拚到了榮耀，「但是只要受了傷，當下就會歸零」，他曾看過有些選手，受了傷沒得到好的治療，心態會變得墮落，長期下來就會影響表現，因此選手不僅要保持健康的身體，心理關懷服務也同樣重要。