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真實槍戰片！警大喊「下車」連轟32槍　賓士磨胎對決慘敗收場

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓分局15日下午到一家汽車旅館，要拘提詐欺嫌疑犯44歲張女，沒想到關鍵目標不在場，倒是房間內3人心虛，坐在賓士車內拒絕受檢。事發當時畫面曝光，警方狂吼「下來」，接著駕駛就開車衝撞警車，員警腎上腺素大爆發，對著輪胎狂開槍，並破窗將3人拉出車外，查出一名乘客是毒品通緝犯，車內還有2包安非他命，3人都被帶回偵訊。

▲▼槍戰刺激片！警狂吼「下車」開轟32槍　把賓士車打成蜂窩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警狂吼「下車」開轟32槍，把賓士車打成蜂窩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼槍戰刺激片！警狂吼「下車」開轟32槍　把賓士車打成蜂窩。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在15日下午1點50分，楠梓分局楠梓所員警代執行桃園地檢署拘票拘提詐欺犯，線報指出，44歲張女於楠梓區一家摩鐵216號房內。警方到場後，發現房內有2男1女正開啟車庫門，員警即上前表明身分，並要求3人下車受檢。

未料，49歲陳姓男駕駛不願受檢，員警擺出預備開槍姿勢，狂吼車上3人「下來」、「下車」，但是這3人仍不願下車，接著駕駛開車猛撞巡邏車，輪胎摩擦地板聲音吱吱作響，員警腎上腺素大爆發，對著輪胎瘋狂開槍，隨後控制現場，並以警棍破窗，將3人拉出車外。

▲▼槍戰刺激片！警狂吼「下車」開轟32槍　把賓士車打成蜂窩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方控制現場，將3人拉出車外。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方破窗後，於車內查獲一名38歲李姓乘客為毒品通緝犯，以及41歲鄭女，並發現有2小包安非他命，2人被帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務、毒品危害防制條例移送偵辦。另，陳姓駕駛先送醫診治，治療完後已戒護至楠梓派出所偵訊，目前正釐清這3人與原本要拘提的張女是什麼關係。

警方強調，槍戰未造成人員受槍傷，僅陳姓駕駛遭車窗玻璃割傷，警方為保護現場人員生命身體及裝備安全，在符合比例原則下，大膽使用槍械，警方執法公權力不容受挑戰。

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