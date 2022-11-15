　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

▲▼醫師以儀器輔助檢查，發現疥蟲在皮膚底下鑽地道。（圖／民生醫院提供）

▲醫師以儀器輔助檢查，發現5人就醫就有3人身上有疥蟲。（圖／民生醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名阿嬤主訴全身癢到不舒服，被診所醫師診斷為疥瘡與濕疹，沒想到阿嬤的家人後來也覺得身體癢，全家5人一起到醫院就診，就有3人被揪出身上有疥蟲，且蟲蟲還在皮膚底下鑽地道，恐怖畫面讓一家五口都傻了。

收治病例的民生醫院皮膚科史守正醫師表示，有名80幾歲老太太在同住晚輩陪同下就診，主訴是全身已經癢數個月，曾在外就醫並診斷為疥瘡與濕疹，且同住家人後續也有相同症狀，經治療後仍反覆發作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史守正以儀器輔助檢查，結果發現老太太的四肢有疥蟲，同住的家人分別皆有不同的症狀表現；兒子為四肢軀幹有多數癢疹但未發現疥蟲，媳婦手部有疥蟲，孫子則於生殖器找到疥蟲，孫女有皮疹但未找到疥蟲。經詢問接觸史，研判是老太太曾住院，恐因此染上疥蟲，經1-2週抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液後，所有發現有疥蟲者，症狀與皮疹都已明顯改善，且複診時未再發現有疥蟲。

▲▼醫師以儀器輔助檢查，發現疥蟲在皮膚底下鑽地道。（圖／民生醫院提供）

▲醫師以儀器輔助檢查，發現疥蟲在皮膚底下鑽地道。（圖／民生醫院提供）

史守正指出，人類疥瘡是一種由人類疥蟲引起的皮膚傳染病，可以在人與人之間持續傳染，常見於人與人近距離密切接觸的場所如醫院、長照機構、軍隊、監獄、庇護所等。疥蟲是一種像蜘蛛有四對腳的螨蟲，沒有翅膀不會飛、不吸人血，只靠皮膚表面的角質與滲出的組織液存活，只是過程中產生的唾液與排泄物及在表皮挖洞時的刺激會引起皮膚過敏反應與癢感。

史守正解釋，染上疥瘡的病人大部分皮膚感覺會癢之外，還會伴隨一些皮疹，皮疹可以是紅丘疹、紅至棕色的結節、水泡或膿泡、脫皮或結痂，或只有乾燥皮膚樣的輕度脫皮，好發部位為手部含指縫、手掌、手腕、腋下、肚臍周圍、屁股溝周圍、男性生殖器、女性乳頭周圍、腰部、膝蓋伸側與曲側、腳趾縫等，這些為疥瘡病灶典型分布部位。

▲史守正醫師替一家人檢查，發現5人就有3人身上有疥蟲。（示意圖，非當事人／民生醫院提供）

▲▼史守正醫師替一家人檢查，發現5人就有3人身上有疥蟲。（示意圖，非當事人／民生醫院提供）

▲史守正醫師替一家人檢查，發現5人就有3人身上有疥蟲。（示意圖，非當事人／民生醫院提供）

史守正表示，疥瘡治療方式為使用抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液塗抹皮膚，通常在有效治療的一天後即無傳染性，第2天起更換使用乾淨衣物。伴隨疥瘡的皮疹即使在蟲死以後仍可持續數週至數個月且可能隨氣候變化再發，此時以濕疹及抗過敏藥需要時搭配乳液使用為主。

史守正進一步指出，一般民眾若有染上疥瘡，與皮膚接觸的衣物寢具可用攝氏60度以上滾燙的熱水燙過，或是可用塑膠袋打包至少靜置4天以上等蟲死亡。生活環境則不大需要特別處理；另外疥瘡照顧者建議照顧時至少戴上塑膠手套再工作，需要抱患者改變姿勢時最好穿上隔離衣，或用拋棄式雨衣代替，避免疥蟲接觸肌膚傳染。

延伸閱讀

醫院長大的空手道選手！　勇奪銀牌告慰亡父：我會把自己照顧好

快訊／高雄摩鐵槍響！3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕落網

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！賓士撞警成蜂窩　關鍵詐騙女神秘消失

台積電高雄廠施工最新進度畫面曝　緊緊緊！2024年營運目標不變

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
神抄底！魏哲家10月買200張台積電　賺逾2200萬
快訊／鼎泰豐宣布漲價！　小籠包變貴了
高雄摩鐵狂轟32槍現場曝！　賓士撞警成蜂窩
「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題
噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道
快訊／中國銀行爆搶劫！大批武警包圍　狙擊手登高樓戒備
拜登：習近平短期不會進犯台灣　美中沒必要展開新冷戰
6豬仔遭囚新竹　他哀求超商「報平安」...衝派出所救了所有人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳　《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手

4成民眾對「特殊需求孩童」有歧視！近5成兒少在校不想同組

施工難度高！流標7次　國1號五股增北向匝道今決標「拚116年完工」

好市多神物特價「阿姨打5通電話團購」　店員忽1舉動！妹子也買了

ETtoday獲卓越新聞獎！　《我在案發現場》聲入法庭獲評審肯定

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

技術移工學成歸國恐失人才　勞動部推「移工留才久用方案」

收成少7成！避免盤商哄抬價格　中華郵政攜手小農首推蜜蘋果禮盒

「網紅」選議員！　政見很佛：解決單身狗的婚配問題

噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化　

和寶可夢野餐、洗澡澡、騎乘傳說的寶可夢恣意奔馳　《寶可夢 朱／紫》大人小孩都能輕鬆入手

4成民眾對「特殊需求孩童」有歧視！近5成兒少在校不想同組

施工難度高！流標7次　國1號五股增北向匝道今決標「拚116年完工」

好市多神物特價「阿姨打5通電話團購」　店員忽1舉動！妹子也買了

ETtoday獲卓越新聞獎！　《我在案發現場》聲入法庭獲評審肯定

年紀輕輕就洗腎！多囊腎併發症多　新型口服藥延緩病程

送選民百元炸彈糕！楊鎮浯怒控對手陳福海賄選　今具狀告發

蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

被爆親簽虛報薪資單！高虹安反擊：兩碼子事　「媒體竹篙當菜刀」

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

小籠包1顆貴2元！鼎泰豐宣布11／22起漲價「平均調幅4%」

私奔男友慘遇奪魂劫！斯文男「分屍35塊」藏冰箱　新歡家中約會聞肉香

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

生活熱門新聞

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長？」1真相曝光

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

議員遭爆寄「露鳥照」給助理　網紅被畫面衝擊

在好市多買「它」最後悔！會員嘆：不划算

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

魔獸直播「假韓國瑜亂入」留言被置頂！真相笑翻

更多熱門

相關新聞

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝　關鍵詐騙女神秘消失

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝　關鍵詐騙女神秘消失

高雄市楠梓分局員警15日下午到一家汽車旅館，要拘提詐欺嫌疑犯44歲張女，沒想到目標不在場，倒是房間內3人似乎是心虛，直接開車衝撞員警拒絕受檢，警方狂轟32槍制止，並查出一名乘客是毒品通緝犯，車內還有2包安非他命，3人都被帶回派出所偵訊。

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化

交部示範型電動大客車「高雄首航」　2025年35%市區公車電動化

即／2女登柴山迷途受困崖邊！消防員垂降救援

即／2女登柴山迷途受困崖邊！消防員垂降救援

即／高雄摩鐵3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕

即／高雄摩鐵3通緝犯開車撞警　遭狂轟32槍圍捕

空手道小將奪銀牌　告慰亡父：會把自己照顧好

空手道小將奪銀牌　告慰亡父：會把自己照顧好

關鍵字：

高雄民生醫院皮膚科史守正疥瘡疥蟲

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面