噁圖慎入！一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚呼：蟲蟲在皮膚挖地道

▲醫師以儀器輔助檢查，發現5人就醫就有3人身上有疥蟲。（圖／民生醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名阿嬤主訴全身癢到不舒服，被診所醫師診斷為疥瘡與濕疹，沒想到阿嬤的家人後來也覺得身體癢，全家5人一起到醫院就診，就有3人被揪出身上有疥蟲，且蟲蟲還在皮膚底下鑽地道，恐怖畫面讓一家五口都傻了。

收治病例的民生醫院皮膚科史守正醫師表示，有名80幾歲老太太在同住晚輩陪同下就診，主訴是全身已經癢數個月，曾在外就醫並診斷為疥瘡與濕疹，且同住家人後續也有相同症狀，經治療後仍反覆發作。

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史守正以儀器輔助檢查，結果發現老太太的四肢有疥蟲，同住的家人分別皆有不同的症狀表現；兒子為四肢軀幹有多數癢疹但未發現疥蟲，媳婦手部有疥蟲，孫子則於生殖器找到疥蟲，孫女有皮疹但未找到疥蟲。經詢問接觸史，研判是老太太曾住院，恐因此染上疥蟲，經1-2週抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液後，所有發現有疥蟲者，症狀與皮疹都已明顯改善，且複診時未再發現有疥蟲。

▲醫師以儀器輔助檢查，發現疥蟲在皮膚底下鑽地道。（圖／民生醫院提供）

史守正指出，人類疥瘡是一種由人類疥蟲引起的皮膚傳染病，可以在人與人之間持續傳染，常見於人與人近距離密切接觸的場所如醫院、長照機構、軍隊、監獄、庇護所等。疥蟲是一種像蜘蛛有四對腳的螨蟲，沒有翅膀不會飛、不吸人血，只靠皮膚表面的角質與滲出的組織液存活，只是過程中產生的唾液與排泄物及在表皮挖洞時的刺激會引起皮膚過敏反應與癢感。

史守正解釋，染上疥瘡的病人大部分皮膚感覺會癢之外，還會伴隨一些皮疹，皮疹可以是紅丘疹、紅至棕色的結節、水泡或膿泡、脫皮或結痂，或只有乾燥皮膚樣的輕度脫皮，好發部位為手部含指縫、手掌、手腕、腋下、肚臍周圍、屁股溝周圍、男性生殖器、女性乳頭周圍、腰部、膝蓋伸側與曲側、腳趾縫等，這些為疥瘡病灶典型分布部位。

▲▼史守正醫師替一家人檢查，發現5人就有3人身上有疥蟲。（示意圖，非當事人／民生醫院提供）

史守正表示，疥瘡治療方式為使用抗疥藥物與濕疹用藥搭配乳液塗抹皮膚，通常在有效治療的一天後即無傳染性，第2天起更換使用乾淨衣物。伴隨疥瘡的皮疹即使在蟲死以後仍可持續數週至數個月且可能隨氣候變化再發，此時以濕疹及抗過敏藥需要時搭配乳液使用為主。

史守正進一步指出，一般民眾若有染上疥瘡，與皮膚接觸的衣物寢具可用攝氏60度以上滾燙的熱水燙過，或是可用塑膠袋打包至少靜置4天以上等蟲死亡。生活環境則不大需要特別處理；另外疥瘡照顧者建議照顧時至少戴上塑膠手套再工作，需要抱患者改變姿勢時最好穿上隔離衣，或用拋棄式雨衣代替，避免疥蟲接觸肌膚傳染。

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