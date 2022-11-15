女友變心了！不甘男「還想聞」1請求遭拒哭：好想她　眾人看傻

▲男子不甘心，向女方提出1請求被拒絕，相當難過。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「女友變心愛上別人了。」一位心碎男子日前投稿「靠北女友2.0」，說女方跟對方確認關係後，就果斷向他提了分手，「她還有幾件衣服跟內衣褲放在我家，她託我寄回去給她。」結果原PO卻提出1請求，「我拜託她可不可以留給我，我還想聞她的味道」，讓全場都傻眼了，「這會答應才不正常吧？」

這位男網友文中表示，「女友變心愛上別人了，在跟對方確認關係以後，果斷跟我提了分手」，痛苦直呼「我還好愛她，我不甘心……」並說女方還有幾件衣服跟內衣褲放在他家，被託用寄的寄還時，原PO卻拜託「可不可以留給我？」說自己「還想聞她的味道」。

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心有不甘的男網友表示，自己也知道聽起來很變態，「但是我好想她……」最後難過透露女方已拒絕，「她連我最後一點卑微的請求都不答應我……」貼文一出，許多人都看傻，「這會答應才不正常吧」、「是我就不會要回來，誰知道會不會你剪破洞才寄還給我」、「嘔……我覺得有味道」、「你是片子看太多嗎？@@」、「是真的很變態。」

▲超多人都傻眼。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

還有一票網友給出建議，「把內褲、內衣拿上APP拍賣，賣掉換錢去吃一頓都還比較有意義」、「直接說找不到，或是說丟了」、「跟她說你已經穿過了，問她還要不要」、「她內衣褲的主導權在你手上啊！」就有人越看越覺得不妥，忍不住吐槽，「這是不是偷收別人內衣褲合法化的理由啊？」