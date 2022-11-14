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父母都喜歡女友！「妹妹走出房間」她1句話毀掉飯局　媽變臉喊放生

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO和女友交往一年多。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶穩定交往一段時間後，可能會安排時間見雙方父母。近日就有一名男網友發文表示，女友因主動提出要見他爸媽，所以他便開心約時間吃飯，本來一切都很順利，但女友一見到他的妹妹，就白目說了一句話，讓氣氛頓時變得尷尬，連媽媽也不贊同兩人繼續交往，「這樣該分手嗎？」

這名男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上貼文，提到他跟女友交往快一年，日前對方主動提出想見父母，因此他便安排雙方見面吃飯。他說，女友長得漂亮，對他爸媽也很有禮貌，所以「我爸媽都表示很喜歡她」，然而飯煮好之後，一切都變調。

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女友一見原PO妹妹從房間裡走出來，就直喊「這你妹？怎麼跟照片上完全不同？長得好抱歉喔！」女友音量大到所有人都能聽到，妹妹愣了一下後，表情也能看出不悅。

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲女友講話太白目。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO說，他們家的人脾氣都很好，所以當時沒人開罵，給足女友面子。由於氣氛變得尷尬，所以他就說，「你怎麼這樣講話？很白目欸！」豈料女友卻回，「啊她就真的長很抱歉啊！還不讓講喔？」而飯局就在尷尬中結束。

原PO把女友送回家後，才一回到自己家，媽媽就說「這個女友可以放生了！」對此，他很清楚媽媽對女友觀感已經變差，「這樣該分手嗎？是真的覺得她很白目，但又覺得她還有救」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「口無遮攔是沒救的」、「個性是無法改的，牛牽到北京也是牛，過來人的想法，僅供參考」、「還有救？這擺明了故意的」、「是女友早就想放生你了，還不自覺」、「白目！尊重別人都不會」、「分手就分手，何必用這招」、「故意說這麼大聲讓大家聽到，就能分手成功」、「故意的呀，就是要找藉口跟你分手，看不出來嗎」。

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