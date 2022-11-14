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男友愛愛太激烈「嬌喘叫到破音」！結局笑翻一票人：我聽過豬叫聲

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO分享愛愛時發生的趣事。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為，有時「性」致一來，便會開始做壞壞的事，一名女網友表示，與男友啪啪啪的時候太激烈，男友居然叫到破音，一瞬間兩人都笑噴了。貼文曝光後，不少網友也分享愛愛時的搞笑事蹟，曾遇過發出豬叫聲的男伴，讓她忍不住衝進浴室大笑。

一名女網友在Dcard上發文，「愛愛的時候破音了....」 因為很喜歡聽男友的叫聲，一直以來男友都會配合她叫出聲音，不過日前跟男友在床上進行激烈運動時，男友太興奮叫到破音，下一秒兩人直接噴笑，「我還笑到閃尿，他笑到直接軟掉」。

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貼文曝光，許多網友也笑翻，「我一般不是很喜歡看把性事分享出來的文章，但這個超級好笑太可愛」、「多多練習丹田發音，以後男友叫聲就可以媲美世界男高音」、「好可愛的互動，要幸福喔」、「直接笑出聲，這應該也是一種情趣」。

▲▼汽車旅館,賓館,開房間,完事,做愛,休息。（示意圖／ETtoday資料照）

▲有網友表示，曾聽過男方發出豬叫聲。（示意圖／ETtoday資料照）

不少網友也分享曾遇過的爆笑狀況，「有次跟砲友，他射的時候喊出豬叫聲，我只能衝去浴室開淋浴大笑」、「有沒有玩過全程用台語發表，試了好幾次我真的笑死，真的沒辦法做下去」、「愛愛前喝太多水，做的時候有那種水在動的聲音，男友就故意撞幾下，然後說寶寶你聽有水的聲音，配一個等人誇獎的臉，我真的做不下去」。

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