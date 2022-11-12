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交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！越愛越痛苦心好累

▲分手,情侶。（示意圖／記者許力方攝）

▲相愛容易相處難，你和另一半越愛心越累嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

愛是一把雙面刃，能感到甜蜜，卻也會讓人受傷，交往後雙方會因柴米油鹽發生爭執，或價值觀不同溝通磨合，感情卻也越磨越冷。星座運勢網站《搜狐網》分享12星座中有「3對星座CP」在一起時很虐心，互相折磨越愛越痛苦，注定以悲劇收場，即使再多包容也難以融洽相處，最終搞得彼此心好累。

3對星座CP在一起超痛苦，沒有好結果：

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1.巨蟹座＆牡羊座

是很容易被彼此吸引，卻不適合的星座情侶。牡羊容易被巨蟹的神祕感、幽默與體貼所吸引；巨蟹則愛對方的積極樂觀與熱情。然而愛熱鬧、陽光的牡羊希望另一半也能跟上自己的腳步，讓時常自帶「悲觀」心態的巨蟹難以適應，兩人相處過程不斷面臨考驗。

牡羊享受自由、策馬奔騰；巨蟹則喜歡約束、管東管西，戀愛觀大不相同，要攜手到老相當困難，因此兩人交往大多以悲劇收場。

2.獅子座＆天蠍座 

兩人很容易產生莫名情愫致使互相吸引而交往，可真正在一起後才發現是痛苦開始。獅子自尊心強、愛面子，要別人服從自己；而天蠍座天生不服輸，兩人容易產生矛盾、互不相讓。再者，都屬於比較霸道、佔有慾強的星座，獅子喜歡光明正大佔有，天蠍則愛耍點小心機。或許天蠍心中比較欣賞對方，但無奈都不願向任何人低頭，最終只能說掰掰。

3.金牛座＆水瓶座

在性格上有點相似，金牛座比較重物質、水瓶座則看重心靈，例如只有一定額度的金錢，金牛會毫不猶豫選擇填飽肚子，水瓶則會想著填充精神層面。金牛座腳踏實地又勤儉，喜歡一份付出一份回報；水瓶座向來想像力豐富，總能冒出各種天馬行空的想法，雖說心中想改變彼此，可惜陷入感情泥濘裡，才發現自己早已驚慌失措。

兩人只能用不適合形容，金牛喜歡按部就班生活，水瓶就像抽象藝術家喜歡起起伏伏的人生，三觀不在同一個頻率上，容易讓金牛感到患得患失、缺乏安全感，在一起只是互虐而已。

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