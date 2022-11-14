南韓民間團體公布梨泰院「罹難者名單」　挨批釀二度傷害

▲南韓民間團體公布梨泰院罹難者名單，遭到批評是二度傷害。（圖／路透）

文／中央社

韓國梨泰院10月底因萬聖節狂歡人潮引發踩踏事件，造成逾百人死傷，相關調查仍在進行中，罹難者名單今天卻突然未經家屬同意被公開，引發各界撻伐，認為侵害罹難者及家屬隱私，可能造成二度傷害。

民間輿論團體「蒲公英」今天上午在網路上公開梨泰院事件死者中的155人名單，指出過去發生大規模慘案時，政府都會公開罹難者名單，但這次在梨泰院發生的踩踏意外造成大量死傷，當局卻堅持不公開相關資訊，以此迴避責任。

截至13日晚間11時為止，因梨泰院踩踏意外不幸身亡人數共158人；據當局統計，這次事件中共132名韓國人、26名外國人身亡，目前人有10人仍在醫院治療。

名單一公開隨即受到各界批評，許多人認為在未經家屬同意情況下公佈死者名單是侵害個人隱私的行為。

對此，蒲公英主張，因罹難者家屬未組成協會，因此未能就公開罹難者姓名取得家屬同意，希望各界諒解。

一名自稱為罹難者家屬的網友憤怒留言：「我並不想公開自己是死者家屬，你們憑什麼來公開這些。」

也有罹難者家屬向媒體表示，正在就讀國中的女兒因為怕嚇到朋友，未提及姊姊在梨泰院事件中身亡的事，沒想到名單卻被公開。

親近在野黨共同民主黨的蒲公英公開受害者名單的行為也被解讀為政治操作，遭批「不管什麼都想拿來政治操作的人真不知羞恥」；保守派媒體朝鮮日報撰文痛批原先大力要求公開受害者名單的民主黨議員，在名單公開遭非難後反而緘默不言。

政界認為，民主黨雖以公開名單對執政黨國民力量施加壓力，但在未經家屬同意下公開名單，可能面臨法律問題，因此沒人敢輕舉妄動。

法律界人士指出，這次事件與世越號事件不同，罹難者多為成年人，且罹難事實公開可能造成二度傷害，未經同意下公開罹難者姓名，很有可能違反民法規定。

另一名熟悉媒體法的法律界人士則表示，在匿名狀況下，若因來龍去脈可推測出當事人，都可能涉及名譽毀損；「寫出姓名」同樣難以免責。

國民力量也趁勢對民主黨提出反擊，國民力量非常對策委員會首席發言人朴正河批評，在未經家屬同意下公開罹難者名單，造成家屬莫大痛苦，並認為民主黨是「躲在網路媒體後的共犯」，要求相關單位與民主黨立刻向罹難者家屬道歉。

在野黨正義黨也抨擊未經同意公開罹難者名單的行為，強調是否公開罹難者名單不應該是由政界或媒體決定，而是由家屬決定的事。

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