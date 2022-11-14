　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓民間團體公布梨泰院「罹難者名單」　挨批釀二度傷害

▲▼首爾梨泰院發生踩踏悲劇，警察機動隊遲至事發85分鐘後才抵達現場。（圖／路透）

▲南韓民間團體公布梨泰院罹難者名單，遭到批評是二度傷害。（圖／路透） 

文／中央社

韓國梨泰院10月底因萬聖節狂歡人潮引發踩踏事件，造成逾百人死傷，相關調查仍在進行中，罹難者名單今天卻突然未經家屬同意被公開，引發各界撻伐，認為侵害罹難者及家屬隱私，可能造成二度傷害。

民間輿論團體「蒲公英」今天上午在網路上公開梨泰院事件死者中的155人名單，指出過去發生大規模慘案時，政府都會公開罹難者名單，但這次在梨泰院發生的踩踏意外造成大量死傷，當局卻堅持不公開相關資訊，以此迴避責任。

截至13日晚間11時為止，因梨泰院踩踏意外不幸身亡人數共158人；據當局統計，這次事件中共132名韓國人、26名外國人身亡，目前人有10人仍在醫院治療。

名單一公開隨即受到各界批評，許多人認為在未經家屬同意情況下公佈死者名單是侵害個人隱私的行為。

對此，蒲公英主張，因罹難者家屬未組成協會，因此未能就公開罹難者姓名取得家屬同意，希望各界諒解。

一名自稱為罹難者家屬的網友憤怒留言：「我並不想公開自己是死者家屬，你們憑什麼來公開這些。」

也有罹難者家屬向媒體表示，正在就讀國中的女兒因為怕嚇到朋友，未提及姊姊在梨泰院事件中身亡的事，沒想到名單卻被公開。

親近在野黨共同民主黨的蒲公英公開受害者名單的行為也被解讀為政治操作，遭批「不管什麼都想拿來政治操作的人真不知羞恥」；保守派媒體朝鮮日報撰文痛批原先大力要求公開受害者名單的民主黨議員，在名單公開遭非難後反而緘默不言。

政界認為，民主黨雖以公開名單對執政黨國民力量施加壓力，但在未經家屬同意下公開名單，可能面臨法律問題，因此沒人敢輕舉妄動。

法律界人士指出，這次事件與世越號事件不同，罹難者多為成年人，且罹難事實公開可能造成二度傷害，未經同意下公開罹難者姓名，很有可能違反民法規定。

另一名熟悉媒體法的法律界人士則表示，在匿名狀況下，若因來龍去脈可推測出當事人，都可能涉及名譽毀損；「寫出姓名」同樣難以免責。

國民力量也趁勢對民主黨提出反擊，國民力量非常對策委員會首席發言人朴正河批評，在未經家屬同意下公開罹難者名單，造成家屬莫大痛苦，並認為民主黨是「躲在網路媒體後的共犯」，要求相關單位與民主黨立刻向罹難者家屬道歉。

在野黨正義黨也抨擊未經同意公開罹難者名單的行為，強調是否公開罹難者名單不應該是由政界或媒體決定，而是由家屬決定的事。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
出道以來最短　侯佩岑「耳下短髮」曝光
學生發現「在他座位拍A片」　女師現身爆下海原因
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股「OH…SHXT！」爆笑反
快訊／總統府回應拜習會！「兵戎相見非兩岸選項」
快訊／拜習會「美國反對中國對台侵略」　外交部發聲
命中忌水　他「海底拉布條」待1小時向媽媽喊話
蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」　要第三名去選市長
半夜腳抽筋痛醒？醫曝9原因「是疾病警訊」　自救法一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾聖光告別式　烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

學者馬準威：拜習會美中關係「適度舒壓」　戰略模糊確保台灣安全

南韓民間團體公布梨泰院「罹難者名單」　挨批釀二度傷害

拜習會「涉台內容」曝光　拜登表明：反對中國對台灣的侵略性作為

習近平會晤拜登：推動中美關係重回健康穩定發展

峇里島拜習會揭開序幕　拜登習近平強調避免衝突

美國維吉尼亞大學發生槍擊案致「3死2傷」　警方陸空緝捕中

澤倫斯基視察「最新收復」城市赫爾松：我們已準備好實現全國和平

快訊／拜登、習近平見面了！　G20登場前「握手8秒」將談話數小時

快訊／俄外長赴印尼參加G20驚傳送醫　俄方駁斥

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

曾聖光告別式　烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

學者馬準威：拜習會美中關係「適度舒壓」　戰略模糊確保台灣安全

南韓民間團體公布梨泰院「罹難者名單」　挨批釀二度傷害

拜習會「涉台內容」曝光　拜登表明：反對中國對台灣的侵略性作為

習近平會晤拜登：推動中美關係重回健康穩定發展

峇里島拜習會揭開序幕　拜登習近平強調避免衝突

美國維吉尼亞大學發生槍擊案致「3死2傷」　警方陸空緝捕中

澤倫斯基視察「最新收復」城市赫爾松：我們已準備好實現全國和平

快訊／拜登、習近平見面了！　G20登場前「握手8秒」將談話數小時

快訊／俄外長赴印尼參加G20驚傳送醫　俄方駁斥

夢想家電競主題周　賽後簡浩、林俊吉等球員親自上陣「打真的」

總是心好累？「6個小習慣」有害身心，戒掉讓你更快樂

《斯普拉遁3》三個月定期開新賽季　Chill Season賽季12／1開跑

蘿莉塔叫外送「餐點送達卻不見」！　每層樓找食物傻眼：去哪了？

曾聖光告別式　烏國議員：台灣有難烏克蘭人馳援

國中軟聯／成軍3年首勝！彰化北斗國中創造隊史

福斯ID.Buzz麵包車再進化！新增「停車路線記憶」工作回家更便利

學者馬準威：拜習會美中關係「適度舒壓」　戰略模糊確保台灣安全

國中軟聯／罕見三殺美技！長安淘汰重慶　北市內戰出線

提升道路品質　大溪國小周邊人行道環境改善工程動土

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門活活夾死

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

患癌後失去鼻子！她用3D打印手臂竟長出新鼻

若共軍犯台　日本74%民眾「反對自衛隊幫台灣」

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

56歲嬤「懷兒子的種」！替媳婦代孕生孫女

俄殺人犯助烏軍抗俄！　被擄慘遭「鐵鎚爆頭」

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

更多熱門

相關新聞

南韓神父祈禱「尹錫悅墜機」　悲慘下場曝光

南韓神父祈禱「尹錫悅墜機」　悲慘下場曝光

南韓總統尹錫悅曾因不滿「罵美國議會兔崽子」、「拜登丟老臉」等發言遭到韓媒MBC搶先播報、還被置入字幕，在踏上東南亞出訪行程前，宣布禁止讓MBC記者團登上總統專機隨行，引發全國譁然。不過，南韓聖公會一名神父卻發文詛咒，表示希望尹錫悅搭乘的總統專機墜機，此番話語導致他被解除祭司一職。

時隔3年　岸田與習近平17日面對面會談

時隔3年　岸田與習近平17日面對面會談

俄青年逃徵召令躲南韓！卻無法通過難民申請

俄青年逃徵召令躲南韓！卻無法通過難民申請

梨泰院踩踏158死　消防員對內政部長提告

梨泰院踩踏158死　消防員對內政部長提告

韓裔天才棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」

韓裔天才棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」

關鍵字：

梨泰院日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

屁孩競速害兒亡　貧母悲吐14字道盡無奈

即／魔獸出巡桃園夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面