願全國集氣詛咒總統！南韓神父祈禱「尹錫悅墜機」　悲慘下場曝光

▲南韓總統尹錫悅、金建希夫婦搭乘總統空軍一號專機。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅曾因不滿「罵美國議會兔崽子」、「拜登丟老臉」等發言遭到韓媒MBC搶先播報、還被置入字幕，在踏上東南亞出訪行程前，宣布禁止讓MBC記者團登上總統專機隨行，引發全國譁然。不過，南韓聖公會一名神父卻發文詛咒，表示希望尹錫悅搭乘的總統專機墜機，此番話語導致他被解除祭司一職。

根據韓媒《朝鮮日報》，隸屬於大韓聖公會原州分享之家的神父兼祭司金圭敦（김규돈）在自己的臉書帳號上發文，首先對於尹錫悅在柬埔寨金邊東南亞國協峰會上談論俄羅斯侵略烏克蘭違反國際法、中國宣稱南海主權助長緊張情勢升溫發表評論，「唉，真是慘澹」，隨後竟開始詛咒尹錫悅墜機。

金圭敦表示，「真心期盼（尹錫悅搭乘的）總統專機能夠墜機！希望全國民眾能夠集氣祈禱墜機。如今生長在網路強權時代的我們，只要指定某一個時間、同時『眾志成城』，相信天上的星宿也能被撼動。」

金圭敦的發文旋即引來執政黨國民力量的撻伐。國民力量首席發言人朴正河今（14）日表示，「尹錫悅總統代表大韓民國不分晝夜在外交舞台上為國家安全、國家利益奮鬥，然而（金圭敦）身為神職人員，卻以程度無法想像的發言，做出如此令人起雞皮疙瘩的詛咒。」

▲南韓天主教神父朴主煥在臉書公開發文，祈禱尹錫悅夫婦墜機。（圖／翻攝自臉書）

儘管金圭敦事後為自己的發文辯解，宣稱該段文章本來是自己的隨筆日記，卻因臉書發文隱私誤設為公開，導致該段談話傷害到特定人士。對此，大韓聖公會大田教區也緊急做出裁決，決定剝奪金圭敦祭司一職。

另外，南韓天主教大田教區神父朴主煥（박주환）甚至於12日在臉書上傳一張總統專機登機門被打開、尹錫悅與金建希夫婦墜機，以及一旁還有小女孩合掌祈禱的合成相片，「祈禱吧、祈禱吧，希望是機體單純出現故障所引發的事故，不要怪罪任何人」。

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