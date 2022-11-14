▲餐飲衛生管理分級評核，台東60家業者通過。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局14日舉辦「111年度台東縣餐飲衛生管理分級評核優良業者表揚會」，副縣長王志輝頒證表揚60家榮獲優級認證的餐飲業者，業別涵蓋旅館附設餐廳、一般餐廳、自助餐廳、學校醫院附設餐廳、速食業、早餐店、飲冰品、烘焙業等。

授獎活動於娜路彎大酒店舉行，邀請丁春花辣台媽舞蹈團為通過的60家業者加油。副縣長王志輝恭賀所有獲頒證書的60家業者，台東為觀光旅遊盛地，美食與名產是遊客來台東必吃必買，是觀光發展基礎，透過「餐飲衛生管理分級評核」，期許優秀商家持續做好衛生管理及自主管理，擔任餐飲業領頭羊，共同打造安全的食品環境，讓消費者食的安心。

此外，台東縣政府近年來推動店家再造暨雙語化輔導計畫，協助在地特色業者改頭換面迎來新生，有不少傳統老店透過品牌形象設計、店面空間優化及導入雙語，除提高服務量能外，加強食品衛生自主管理也是保障消費者權益，期盼業者共同守護台東。



衛生局指出，獲優級獎項業者計60家，其中旅館業附設餐廳5家、一般餐廳24家、早餐店2家，速食業2家、飲料冰品店15家、前店後廠烘焙業5家及其他業別7家，標章有效期為111年11月至113年11月。111年分級評核名單，請參考衛生局粉專：https://www.facebook.com/ttshb/posts/pfbid02hUr5nVgtY81ZsvUfFzD2Qd66fXfaj5xtaVYEHTB9WimBude7k3w4xe7BndNpK6ngl