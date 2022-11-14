台東光祭知本展區11／13閉幕　12月移至市區接力展出

▲台東光祭知本展區11/13閉幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦，結合知本溫泉與周邊環境，在東部首次的聲光藝術節「2022台東光祭」知本展區作品，經30天展期，13日晚上7時展出最後一夜，湧現賞燈人潮。台東縣長饒慶鈴宣布12月有2件作品將在台東舊站特區展。

縣長饒慶鈴表示，知本溫泉是台灣非常重要且悠久的溫泉區，近年來受到諸多因素，旅遊人數有下滑趨勢，4年來與縣府團隊積極思考改善，並到台南鹽水月津港等縣市觀摩，決定舉辦東部首場「光祭藝術節」，活動期間各家溫泉旅宿業者也為台東光祭提供優惠方案、附近商家懸掛光祭小燈籠響應，讓知本溫泉區都亮了起來，讓知本溫泉風華再現。

饒慶鈴進一步表示感謝東遊季提供土地作為展場，12件來自國內外藝術家以「能量滿滿．在一起」為主題，創作大型聲光藝術作品，自10月中旬開幕以來參觀人潮不斷，獲得在地響應及各方支持，根據文化處統計，30天的展期共有35,000人次觀展，點亮知本夜晚，帶動當地產業發展。

閉幕活動現場民眾手持台東光祭專屬設計，色彩與造型都極具太空感與變化性的「星星燈」，照映周遭裝置藝術燈光，更添魔幻奇境氛圍。點亮星星燈，意喻著點亮知本，台東光祭為知本帶來新生命，也帶來新的豐沛能量與希望。

饒縣長現場也宣布好消息，延續「台東光祭」超高人氣，知本展區閉幕後，12月在台東舊站特區展出另2件大型聲光藝術作品，分別為國內重量級環境/地景藝術家游文富的「粉紅色森林」，及澳洲聲光藝術家Kit Webster「原生」，與民眾一起歡度聖誕節、跨年倒數及元宵節。