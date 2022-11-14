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台東鳳梨釋迦小七買得到　饒慶鈴盼業績翻倍

▲台東鳳梨釋迦首銷於7-ELEVEN。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東鳳梨釋迦首銷於7-ELEVEN。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手7-ELEVEN，14日起於7-ELEVEN線上銷售管道「i預購」、「i划算」雙平台，首次推出多款台東鳳梨釋迦禮盒，消費還有機會抽中台東熱氣球自由飛空中遊覽券等多項好禮，另有冬季限定肚臍橙及台東具的優質物產。

縣府於14日舉辦上市記者會，縣長饒慶鈴、農產公司、7-11三方以拼圖模式象徵合作，饒慶鈴表示，感謝7-ELEVEN與台東農產公司合作，7-ELEVEN門市如同社區巷口的生鮮便利店，相信透過7-ELEVEN的「便利」，以台東釋迦領軍，冬季限定的肚臍橙為輔，帶動紅烏龍、咖啡及台東米產業，業績翻倍成長。

▲台東鳳梨釋迦首銷於7-ELEVEN。（圖／記者楊漢聲翻攝）

7-ELEVEN指出，為強化蔬果飲食提案、化身選果專家，將逾6,500家門市作為據點，提供當季、優質農特產滿足民眾就近安心購買需求，並串連虛實門市熟客群組，養成超商客群藉由數位工具購買蔬果習慣。本次與台東農產公司合作，帶來台東地區當季新鮮水果及多款優質物產，在家也能一指團購。透過「i預購」或「i划算」下單，滿足全時段線上訂、門市取貨、宅配到家等多元消費需求。

台東農產公司總經理吳柏成說明，為感謝各地民眾對台東釋迦支持，凡在11月14日至11月30日期間，透過「i預購」、「i划算」下單購買此次「與7-ELEVEN一起，好釋迦一」活動相關商品的OPEN POINT會員，單筆消費滿999元即可參加抽獎活動，就有機會抽到台東熱氣球自由飛遊覽卷(共3張，每張價值9000元)大獎，以及台東住宿券及鳳梨釋迦。

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