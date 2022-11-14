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2022台灣國際衝浪公開賽　女子短板QS5,000積分賽登場

▲2022台灣國際衝浪公開賽女子短板QS5,000積分賽今起開賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台灣國際衝浪公開賽女子短板QS5,000積分賽今起開賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022台灣國際衝浪公開賽14日進入第2天賽程，上午在台東金樽漁港展開女子短板QS5,000積分賽第1輪賽事，包括英國、澳洲、日本、印尼、菲律賓、義大利等國家衝浪好手及台灣女子選手鍾昀蓉、潘美心一同出戰。

其中來自菲律賓的選手Nilbie Blancada，她在上一站的菲律賓Siargao QS1,000積分賽獲得了冠軍，首次在台灣出戰即衝出單日最高分6.50分的精彩成績（滿分10分），出色的表現讓現場觀眾大呼過癮！日本女子選手大村央奈也在第6回合中以6.00分表現脫穎而出。

▲2022台灣國際衝浪公開賽女子短板QS5,000積分賽今起開賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

來自印尼的選手Joi Satriawan驚呼「台東金樽美的難以置信，海浪讓我想起家鄉，非常舒服，非常期待能在這有所表現。」首次來台灣比賽澳洲區男子組QS積分排名第1的Marlon Harrison也指出，「我第一次來台灣，就已經愛上這裡了！每個人都喜歡台東的浪，我們也都感受到台灣人的熱情歡迎，台東金樽太棒了！」

台東縣政府表示，13開賽日吸引世界各地衝浪運動愛好者的關注，全球直播線上觀看次數突破2.3萬次，而台灣選手在男子短板QS3,000積分賽第一輪表現亮眼，包括韓宗霖、韓宗軒、林亦涔、侯玨羽、侯喆堯及潘海心等多位衝浪好手都順利挺進第2輪的比賽，接著將對上來自澳洲、印尼、日本、菲律賓各國的選手。今日下午鋒面將為比賽時帶來更強的海浪能量，也挑戰選手海上的表現技巧！15日將進行男子短板QS3,000積分賽第2輪及女子短板QS5,000積分賽第2輪賽事，喜好衝浪的朋友關注不可錯過精彩的賽事！

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