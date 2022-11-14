頂新和德捐助花蓮化仁國中、玉里高中棒球隊

▲化仁國中球員大合照。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會觀察，花東地區基層棒球隊面臨許多困難，例如常因路途遙遠、交通不便造成練球的阻礙；偏鄉教練師資缺乏讓小球員的球技難以進步。基金會「接棒未來」基層棒球公益計畫以經費支持花蓮化仁國中和玉里高中，並引進職棒味全龍資源，邀請職棒球員深入校園關懷，讓偏鄉小球員能更往夢想邁進。

今年在U23世界盃棒球賽中代表台灣出賽獲得季軍的中華小將，其中有三位來自位於花蓮吉安鄉的化仁國中，這群棒球隊的孩子每天搭乘計程車和二手九人座廂型車往返30公里到國福球場練球，每個月交通費需花費40,000元左右，壓力很大。

化仁國中校長梁仲志表示，有了頂新和德文教基金會支持交通經費與教練費，讓小球員們能無後顧之憂的練習與比賽。味全龍球員曾陶鎔也特別回到家鄉花蓮陪伴這群小球員進行球技練習，也鼓勵他們在課業上精進。

▲味全龍球員曾陶鎔回到家鄉花蓮傳授小球員球技。



今年選秀進入味全龍隊的林子宸來自玉里高中，他表示很開心能和基金會一同做公益回饋給母校。玉里高中位在花蓮南端，地處偏遠，在棒球教練人才聘請上極為困難，玉里高中校長鄭志明很感謝頂新和德文教基金會看見東部孩子的困難，提供經費支持。

▲味全龍球員林子宸回到母校玉里高中鼓勵學弟。

▲玉里高中球員大合照。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，基金會透過捐助比賽球衣、球具器材、交通車等，並與公益夥伴職棒味全龍隊合作，邀請職業球員參與球技教學或分享棒球生涯心得的活動，鼓勵小球員們努力揮出夢想。

【關於「接棒未來」棒球公益計畫】

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關注及深耕台灣基層棒球發展，發現台灣這20多年來基層少棒隊伍銳減近半，憂心棒球人才的流失與斷層，因此自2016年底起推動「接棒未來」棒球公益計畫，長期捐助基層球隊棒球球具裝備、舉辦教育訓練及講座、提供全額獎助學金助棒球員赴日留學、贊助女子棒球隊等，投入推動台灣基層棒球的經驗與資源，期望讓台灣棒球的根基更加穩固與茁壯，成為台灣基層棒球最穩定、友善的陪伴力量。

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