基隆+187！專責病房空床率74.7%　林右昌籲多利用快篩檢測

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
中央疫情指揮中今（14日）公布國內本土病例，新增1萬6578例，其中基隆新增187例，全市專責病房空床率74.7%，市長林右昌呼籲，民眾儘速完成疫苗接種，提升自我保護力，萬一出現疑似症狀或有相關暴露風險，請多加利用家用快篩自我檢測，進行視訊診療或就醫評估，並且儘速通報，以獲得適當的醫療照護與協助，降低病情惡化及死亡風險。
在基隆市疫情部分，本市今日187名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔13.37%；其中女性101人、男性86人；若以年齡別區分的話，35-44歲有33人最多，占17.65%；25-34歲有32人次之，占17.11%，至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有15人、6歲以下有7人。
林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房99床，目前收治25人、空床74床，空床率74.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症16名；部立基隆醫院：輕症9名；三總基隆分院及礦工醫院皆無收治。
基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估20萬9886人，利用快速通道的有5萬4379人，有12萬1147人完成居家醫療評估，居家醫療已入案9萬6455人，條件不符合則有2萬4692人。
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