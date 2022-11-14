快訊／中重症+66！住宿機構40多歲男「打四劑」　確診4天後亡

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增40例死亡個案，其中最年輕死亡個案為40多歲男性，為機構住民，曾接種過4劑疫苗，有慢性病史，11/6快篩陽性確診，在機構居家照護，11/10死亡，經衛生所行政相驗，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增16,619例COVID-19確定病例，分別為16,578例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之16,578例本土病例，為7,850例男性、8,722例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,640例)，臺中市(2,324例)，高雄市(2,225例)，桃園市(1,811例)，臺南市(1,646例)，臺北市(1,315例)，彰化縣(901例)，屏東縣(514例)，雲林縣(442例)，新竹市(426例)，新竹縣(417例)，苗栗縣(394例)，南投縣(299例)，嘉義縣(258例)，宜蘭縣(232例)，花蓮縣(188例)，基隆市(187例)，嘉義市(179例)，臺東縣(83例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月14日至11月10日，死亡日期介於10月13日至11月11日

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日無新增特殊中重症個案，截至今日兒童重症總共263例，包括腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9、MIS-C 173例、共病5例；其中37例死亡。

▲11/14本土病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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