快訊／今增40死！本土+16578　40多歲男「打四劑」確診4日亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增1萬6578例本土個案，較上周一1萬6538例略增0.2%，但單日病例仍維持在2萬例以下。今日另公布66例中重症、40例死亡，其中較年輕死亡個案為40多歲男性，曾接種4劑疫苗、有慢性病史，快篩陽性4日後死亡，主要死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增16,619例COVID-19確定病例，分別為16,578例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之16,578例本土病例，為7,850例男性、8,722例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,640例)，臺中市(2,324例)，高雄市(2,225例)，桃園市(1,811例)，臺南市(1,646例)，臺北市(1,315例)，彰化縣(901例)，屏東縣(514例)，雲林縣(442例)，新竹市(426例)，新竹縣(417例)，苗栗縣(394例)，南投縣(299例)，嘉義縣(258例)，宜蘭縣(232例)，花蓮縣(188例)，基隆市(187例)，嘉義市(179例)，臺東縣(83例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月14日至11月10日，死亡日期介於10月13日至11月11日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(2例)，美國、土耳其及馬來西亞(各1例)移入，另36例感染國家調查中。入境日期介於今年10月18日至11月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,760,140例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,708,895例排除)， 其中8,050,901例確診，分別為36,977例境外移入，8,013,870例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,602例COVID-19死亡病例，其中13,585例本土，個案居住縣市分布為新北市2,724例、臺北市1,517例、臺中市1,405例、高雄市1,313例、桃園市1,015例、臺南市1,010例、彰化縣809例、屏東縣538例、南投縣436例、雲林縣419例、苗栗縣371例、嘉義縣353例、基隆市296例、宜蘭縣291例、花蓮縣238例、嘉義市229例、新竹縣220例、臺東縣183例、新竹市149例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/14新增病例。（圖／指揮中心提供）

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