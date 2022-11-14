蔣萬安酸「地下市長」　黃承國：我輔選從不求回報「可問柯文哲」

▲黃承國澄清非陳時中競總成員。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長候選人蘇煥智日前公開批評民進黨中常委黃承國，還說若民進黨候選人陳時中當選，黃承國就會變成「地下市長」，國民黨候選人蔣萬安跟進批評「地下市長」一說，還酸「黃承國擔任國策顧問，是要教黑道如何治國嗎？」不過，黃承國14日反駁說，他並未掛名陳時中競選總部任何職務，8年前全力輔選柯文哲，同樣不求回報，可以去問柯，他當市長8年，「我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」

▲黃承國今年選戰期間出席民進黨造勢活動。（資料照／記者湯興漢攝）

▲黃承國選戰期間陪同陳時中參香。（資料照／記者陳家祥攝）

蔣萬安今天說，他看到有媒體獨家報導指，涉及洗錢的嫌犯林秉文在交保後，就去密會黃承國，這當中到底談了些什麼？有沒有牽涉到已經逃到海外、也涉及洗錢的郭哲敏，黃承國是誰大家也知道，過去是天道盟文山會的大哥，也擔任過民進黨台北市黨部主委、英系中常委、更是民進黨選對會的成員，甚至還當了總統府的國策顧問，黑道、黨務、國政一把抓，黃承國擔任國策顧問，是要教黑道如何治國嗎？

不過，黃承國今日發布聲明表示，之前蘇煥智對他無端指控，他已正式回應，無奈蔣萬安冷飯重炒。他表示，他本人並未掛名陳時中競選總部任何職務，也不具國策顧問頭銜或任何公職頭銜，只是一名平民百姓，「蔣萬安拿30多年前，本人年少輕狂之事來消費，實有失格局，有媒體人提到蔣萬安父親之舊事，蔣萬安又情何以堪？你父親之舊事，不希望他人提及，同理，又以他人30多前舊事傷害別人，豈不是雙重標準？」

黃承國表示，媒體狗仔那日跟蹤他，他第一時間已說明，前往仁本禮儀公司是處理故人長輩喪禮事宜，蔣萬安以不實事實，一再扭曲，莫非選情告急之慌亂行為？他之前也說過，2014年民進黨決定禮讓支持柯文哲參選台北市長，他身為台北市黨部主委，全力輔選，「我為他人輔選從不求回報，你可以問柯市長，他當市長這8年，我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」

黃承國說，他要告訴蔣萬安，俗話說：「仗義每都屠狗輩」，蔣萬安雖出身高貴，但不要看不起出身中下階層的百姓。