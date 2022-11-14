柯文哲發2萬「泡水車慰助金」　陳時中：坦白講是不足

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

受尼莎颱風與東北季風的共伴效應，台北市於10月16日多處傳出災情，士林百齡橋外停車場上百輛車成泡水車，台北市長柯文哲14日宣布，針對10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，發放慰助金額汽車2萬元、機車2000元。不過，民進黨台北市長候選人陳時中批評，一輛泡水車兩萬塊，而且政府有疏失，坦白講是不足。

陳時中今天上午在「每日一挺」海外學者、女性學者挺阿中記者會後受訪說，不知道他的背景是怎麼樣，如果是針對這樣的情況，當然在行政上有疏失的時候，基本上政府要負比較多的責任起來，就會到了實報實銷的地步，如果是雙方都有一些疏忽，可能就稍微表達心意，來做一點補助，「我不知道他背景怎麼樣，但是事實上一輛泡水車兩萬塊，而且政府有疏失，坦白講是不足。」

另對於國民黨台北市長候選人蔣萬安矽谷律師身份遭質疑一事，陳時中說，沒有錯，蔣萬安是矽谷的律師，不過他們要問的是：那些經驗有哪一些能夠在當台北市長的時候借鏡和學習的？蔣萬安在辯論會時提出學習矽谷的社會住宅主張，但當時自己就指出，台北還不容易學習這樣的情境。另外競選總部上午也舉行「矽谷律師的真相」記者會。

此外，針對有PTT網友發文影射，衛福部長薛瑞元和陳時中在通過高端疫苗EUA延長前夕在貓纜密會，陳說，「密會這件事情絕無此事，很清楚的」。