若挑戰2024「這次要贏幾萬票？」　侯友宜閃答：我的人生我自己決定

▲侯友宜 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長公辦政見發表會今（14日）上午在新莊棒球場登場。發問人在第二階段第三題提出，對想要挑戰2024的候選人侯友宜來說，估計要贏多少萬票才算贏？侯友宜回應，他這輩子從來沒有預估到未來能夠有什麼結果，但他的人生他自己決定，態度很清楚，就是站在這位子上，好好做事。侯友宜也說，也許大家聽膩好好做事這句話，但這句話才可以找回台灣人最純樸、最勤儉，可以把這塊土地團結在一起的最重要力量。

新北市長候選人政見會上，發問人、壹蘋記者曾佳俊提問，侯友宜2018年大贏對手蘇貞昌近30萬票，但2022沒有「韓流」、超過一半里長是同額競選，所以被說選情有點冷，請問兩位如何衝出投票率？高雄市前市長韓國瑜曾說票多的贏，對想要挑戰2024的侯友宜來說，估計要贏多少萬票才算贏？林佳龍如果這次選戰立下戰功，是否接受入閣？

侯友宜回應，他這輩子從來沒有預估到未來能夠有什麼結果，「因為把握當下永遠是我的態度」，當刑警時從來沒想過會當到刑事組長，只知道每天戰戰競競，這就是他永遠的態度。侯提及，就像這兩三年疫情嚴峻，很多專家學者每天預估確診個案達多高，但他告訴同仁，預估是一回事，最重要的是把今天事情做好。

侯友宜表示，他告訴他的團隊，明天的新北一定要比今天更好，所以團隊面對所有氛圍，只要大家同心齊力努力做事，就有一個美好的結果，這是他永遠不變的態度。

話鋒一轉，侯友宜說，「我從來不會去質疑別人，也不會去懷疑別人」，你未來會成為什麼、不會成為什麼，那是人家的人生，「我的人生我自己決定，我的態度很清楚，站在這位子上，好好做事」。

侯友宜表示，也許這句話大家聽膩了，但他從小到大，他的爸爸就是告訴他，到外面打拼只有一件事情，就是「向前走」、對人客氣尊重，認真打拼就會有好的未來，至於未來在哪？認真打拼就會有。

侯友宜說，這句才可以找回台灣人最純樸、最認真、最勤儉、最打拼，可以把這塊土地團結在一起的最重要力量；選舉只是一個過程，最重要是大家要團結在一起，從來不會預估會做什麼，就是好好把握當下，好好做事。