「侯友宜半年後就去選總統」　林佳龍提恩恩爸轟：他沒參選正當性

▲林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

新北市長政見發表會14日早上登場，民進黨新北市長候選人林佳龍在申論階段，重砲強轟對手新北市長候選人侯友宜。林佳龍說，很多市民告訴他，要請侯友宜不要再講好好做事，可以好好說話、好好傾聽，包括恩恩爸提出的問題要用心傾聽，並指控侯友宜缺乏參選的正當性，除了已經做了12年真的太久，也認為他半年後就會去選總統，「說好好做事，想的卻是2024」。

林佳龍表示，他在裁縫師的家庭長大，父親來自於雲林，母親來自彰化，很多中南部外縣市的人都到新北、大台北的地方尋求人生的希望，大台北是台灣的縮影，也可以說最多元，充滿希望跟活力的城市，他自詡是「城市裁縫師」，要為客人量身定做一個合身又體面的一套西裝。

林佳龍說，怎樣為新北量身定做，此刻最需要穿的衣服，不是去抄襲別人，或者流於文字的話術，新北市已經升格12年，但人民生活有升級嗎？在應徵新北市長過程裡，難得有機會跟對手、現任市長侯友宜可以同台，雖然不能交互詰問，但可以跟市民頭家報告，在未來四年，怎樣實現這座城市願景的工程。

林佳龍說，新北市在侯友宜從副市長開始的治理已經12年，侯友宜必須回答為何要再做四年，何況他沒有否認，應徵到四年工作，半年後又會去應徵另外一個工作，就是總統初選跟大選。

林佳龍強調，新北不是二等市民，新北有機會成為領導首都圈的領頭羊，需要怎樣的市長，就是今天要講的主題，侯友宜已經做12年，有什麼理由爭取下一任，12年可以讓小孩從出生到畢業，一個人如果有很好能力跟滿腔熱血，12年也夠了，城市進步是接力賽，必須一棒接一棒，「因此我期待，在未來四年新北大翻新，市民大翻身，市長可以傾聽到市民的心聲，不是說好好做事，但想的卻是2024」。

林佳龍說，很多市民告訴他，要跟侯市長講，以後不要再講「好好做事」，可以好好說話，好好傾聽，針對別人問題回答，包括恩恩爸提出的問題用心傾聽。他認為，侯友宜缺乏參選的正當性，他做12年真的太久，至於好不好，最近遠見等雜誌排名一直走下坡，新北評比就是吊車尾，交通跟道路安全也下滑，教育掉到第九名，產業跟就業都下滑還輸給隔壁的桃園，家庭所得也是如此。

林佳龍認為，侯友宜除了做太久也沒有做好，後繼無力之外，也分心未來承擔四年的重任，他還提出2030的願景是蠻諷刺的，新北市民給他12年了，新北升格沒有升級，甚至是降級。

林佳龍提到，侯友宜在選舉公報上提出「安居樂業」，但諷刺的是，新北治安掉到第17名，交通道路安全也年年惡化，居住正義部分社會住宅都中央蓋的，新北市圖書館藏書是六都最低，最後產業部分，侯友宜拆掉很多工廠，就業機會跟薪資水準也都在惡化當中。