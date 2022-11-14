　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜半年後就去選總統」　林佳龍提恩恩爸轟：他沒參選正當性

▲▼林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

▲林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／新北報導

新北市長政見發表會14日早上登場，民進黨新北市長候選人林佳龍在申論階段，重砲強轟對手新北市長候選人侯友宜。林佳龍說，很多市民告訴他，要請侯友宜不要再講好好做事，可以好好說話、好好傾聽，包括恩恩爸提出的問題要用心傾聽，並指控侯友宜缺乏參選的正當性，除了已經做了12年真的太久，也認為他半年後就會去選總統，「說好好做事，想的卻是2024」。

林佳龍表示，他在裁縫師的家庭長大，父親來自於雲林，母親來自彰化，很多中南部外縣市的人都到新北、大台北的地方尋求人生的希望，大台北是台灣的縮影，也可以說最多元，充滿希望跟活力的城市，他自詡是「城市裁縫師」，要為客人量身定做一個合身又體面的一套西裝。

林佳龍說，怎樣為新北量身定做，此刻最需要穿的衣服，不是去抄襲別人，或者流於文字的話術，新北市已經升格12年，但人民生活有升級嗎？在應徵新北市長過程裡，難得有機會跟對手、現任市長侯友宜可以同台，雖然不能交互詰問，但可以跟市民頭家報告，在未來四年，怎樣實現這座城市願景的工程。

林佳龍說，新北市在侯友宜從副市長開始的治理已經12年，侯友宜必須回答為何要再做四年，何況他沒有否認，應徵到四年工作，半年後又會去應徵另外一個工作，就是總統初選跟大選。

林佳龍強調，新北不是二等市民，新北有機會成為領導首都圈的領頭羊，需要怎樣的市長，就是今天要講的主題，侯友宜已經做12年，有什麼理由爭取下一任，12年可以讓小孩從出生到畢業，一個人如果有很好能力跟滿腔熱血，12年也夠了，城市進步是接力賽，必須一棒接一棒，「因此我期待，在未來四年新北大翻新，市民大翻身，市長可以傾聽到市民的心聲，不是說好好做事，但想的卻是2024」。

林佳龍說，很多市民告訴他，要跟侯市長講，以後不要再講「好好做事」，可以好好說話，好好傾聽，針對別人問題回答，包括恩恩爸提出的問題用心傾聽。他認為，侯友宜缺乏參選的正當性，他做12年真的太久，至於好不好，最近遠見等雜誌排名一直走下坡，新北評比就是吊車尾，交通跟道路安全也下滑，教育掉到第九名，產業跟就業都下滑還輸給隔壁的桃園，家庭所得也是如此。

林佳龍認為，侯友宜除了做太久也沒有做好，後繼無力之外，也分心未來承擔四年的重任，他還提出2030的願景是蠻諷刺的，新北市民給他12年了，新北升格沒有升級，甚至是降級。

林佳龍提到，侯友宜在選舉公報上提出「安居樂業」，但諷刺的是，新北治安掉到第17名，交通道路安全也年年惡化，居住正義部分社會住宅都中央蓋的，新北市圖書館藏書是六都最低，最後產業部分，侯友宜拆掉很多工廠，就業機會跟薪資水準也都在惡化當中。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
慎入！夜市買到蟲燉排骨　店家1句「是少見中藥材」傻了
台北宮廟驚見「6爆乳仙女禮生」！　晃2下全場頭暈
金六結軍營外牆被「撞出大洞」！　小客車肇逃
獨／準新娘遭移工撞重傷「拒請律師」　原因心酸
北市封關民調！蔣萬安與陳時中、黃珊珊差距拉大
競速屁孩才16歲！　無辜24歲男載女出遊…慘遭追撞壓死
比新冠兇險！幼童染RSV「肺部整片白」　醫示警8症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

藍綠提北市交通補助政策　黃瀞瑩酸「大撒幣討好選民」：錢從哪來？

未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

自稱「對醫術有自信」　柯文哲酸薛瑞元：可以勉強幫你看病啦！

蔣萬安酸「地下市長」　黃承國：我輔選從不求回報「可問柯文哲」

柯文哲發2萬「泡水車慰助金」　陳時中：坦白講是不足

「我簽了不投降承諾書」　林佳龍：侯友宜要選總統但不敢簽

陳時中：別把太太當作「牌」　可稱呼「夫人」或「孫女士」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

藍綠提北市交通補助政策　黃瀞瑩酸「大撒幣討好選民」：錢從哪來？

未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

自稱「對醫術有自信」　柯文哲酸薛瑞元：可以勉強幫你看病啦！

蔣萬安酸「地下市長」　黃承國：我輔選從不求回報「可問柯文哲」

柯文哲發2萬「泡水車慰助金」　陳時中：坦白講是不足

「我簽了不投降承諾書」　林佳龍：侯友宜要選總統但不敢簽

陳時中：別把太太當作「牌」　可稱呼「夫人」或「孫女士」

Steam驚現《聖經》只能純閱讀不能玩　遊戲之餘還能體悟身心靈祥和

想和屍體發生性關係！　變態哥狂砍18歲妹頭部企圖殺人姦屍

林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

台股漲逾200點站穩萬四　分析師：反彈趨勢確認、不是選舉行情

慎入！他活抓鳥「扭斷脖子」涮火鍋吃　近千隻麻雀屍體照曝

聯合聲明喬不攏！東亞峰會因「美俄分歧」未發　G20恐也難產

共和黨紅色浪潮未起「川普不揹鍋」　鼓吹抵制參院領袖麥康諾

多家封關民調領先　鄭運鵬酸張善政：只靠傳統基本盤

惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

楊繡惠被偷花盆直播開譙！ 警上門調監視器「真相尷尬了」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

高虹安作帳欄目3字露餡　吹哨者：詐助理費關鍵證據

選誰看新竹市民的大智慧　網友破解郭台銘話中玄機

桃園民調：鄭運鵬39.4％、張善政33.9％　藍綠差距擴大

桃最新民調出爐！他反超張善政0.7個百分點

《自由》民調陳時中34.80%奪第一　再搶下投柯選民36.64%選票

北市封關民調蔣萬安34.25%領先！　與陳時中、黃珊珊差距拉大

快訊／柯文哲發「泡水車慰助金」

柯文哲決定高虹安住院　美女醫：有可能犯法

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

陳時中擁抱太太：900多天從未謝謝妳

新竹藍綠「越打越回基本盤」　高虹安驚守領先盼「2族群」投票

鄭文燦深夜怒發文　打臉李鴻源

更多熱門

相關新聞

高虹安「13頁密帳鐵證」曝光　沈慧虹：誠信破產

高虹安「13頁密帳鐵證」曝光　沈慧虹：誠信破產

《鏡周刊》14日再度爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領助理費案13頁「祕帳」曝光，揭露17名前後任助理每月向立法院申報、請領的「表定薪資、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」存在一定的差額，部分差額連同加班費都須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，11個月詐領的金額超過60萬元。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹受訪說，證據確鑿，高誠信破產，新竹市民不會容忍選出一位涉嫌貪污、詐領助理費，甚至苛刻員工的慣老闆。

政見會被問2024如何跟新北分手　侯友宜：我從來不會質疑別人

政見會被問2024如何跟新北分手　侯友宜：我從來不會質疑別人

郭董挺高虹安？周玉蔻揪6字：不是沈慧虹嗎

郭董挺高虹安？周玉蔻揪6字：不是沈慧虹嗎

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

陳紫渝能當上「最美里長」？　想勝選先過2關卡

夫人牌被陳搶先？蔣：照既定規劃

夫人牌被陳搶先？蔣：照既定規劃

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長林佳龍侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面