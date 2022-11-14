陳時中造勢大會「記者險中採訪」　王鴻薇要求勞動局調查開罰

▲陳時中上周六晚間在凱道造勢大會，讓攝影記者暴露在危險中採訪 。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者楊惠琪／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中12日晚間在凱道舉辦「為台灣鼓舞」大型造勢活動，現場安排攝影記者必須站在3層樓高的鷹架上拍攝，且沒有任何防護措施。台北市議員王鴻薇今（14日）提供相關照片給北市勞動局，要求盡速調查，並依法開罰，以杜絕政治人物為了作秀草菅人命。

王鴻薇指出，當天晚上第一時間就接到媒體、民眾提供照片求救，並發文警告陳時中要保護現場媒體記者，當下還有媒體記者截圖，陳時中的採訪群組批評不斷「壓死民眾誰負責？」、「沒防護沒保險，主辦單位覺得事不關己嗎？」、「我們一票攝影就是為了工作，主辦單位今天這樣安排真的讓人失望！簡直是職場霸凌。」

王鴻薇表示，媒體工作內容、安全都是聯絡民進黨新聞部，誰有責任很清楚，而民進黨副秘書長林鶴明已經承認：「凱道晚會活動攝影高台規劃一事，經檢討後，確實因為本次活動規劃之攝影高台與過往規格形式有所不同，造成攝影記者在採訪工作時的不便與安全疑慮。」王鴻薇說，目前已經行文北市勞動局調查，有違法行為，一定要依法開罰。





▲陳時中上周六晚間在凱道造勢大會，讓攝影記者暴露在危險中採訪 。（圖／王鴻薇辦公室提供）