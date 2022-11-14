《自由》民調領先蔣萬安　陳時中喊持續努力：「搏感情」戰略不變

▲民進黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

《自由時報》14日公布台北市長最新民調，民進黨候選人陳時中以34.8％居領先，國民黨候選人蔣萬安28.71％，無黨籍候選人黃珊珊23.45％，不過蔣萬安在看好度反超陳時中。對此，陳時中上午受訪表示，他「搏感情」的戰略不變，將持續提出政策，希望能夠得到大家的信任，「努力到最後一分鐘」。

陳時中今天上午在「每日一挺」海外學者、女性學者挺阿中記者會後受訪說，民調都具有參考的價值，領先當然很高興，也得到大家的肯定，不過選舉最後是看選票、看大家的支持度，所以要努力到最後一分鐘，持續爭取大家的支持。

媒體追問，根據該份民調，陳時中在男性支持度呈現領先，女性支持度則與對手蔣萬安持平，另外還有約16％未表態，之後要怎麼突圍？陳時中表示，所有的選民應該都是理智的，每個人會憑著他的感覺，這個感覺都是他理智下所做的決定，他的戰略不變，還是繼續跟大家「搏感情」，希望能夠得到大家的信任，另外也會不斷提出政策，讓大家檢視是否符合市民需要。

同時，陳時中也呼籲支持者說，不要讓信任度再度被破壞，不要用仇恨掩蓋了信任，不要仇恨對手的支持者。