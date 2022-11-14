林佳龍誓言「衝破百萬票」　「沒當選就歸零、路更開闊做自由人」

▲林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

新北市長政見發表會14日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍被問及未來如果落選，是否入閣一事時，他先砲轟新北市長侯友宜，要他不要再講「好好做事」了，這已經是一個笑話；至於他自己的選情，他目標衝破百萬票，但如果沒有當選，他就歸零，回去做自己，什麼都有可能，未來的路更開闊，做一個自由人。

對於侯友宜政見發表會持續拋出「好好做事」的態度跟口號，林佳龍在被問及未來如果落選，是否會入閣一事，他回答時先砲轟侯友宜，他認為侯友宜應該要有願景跟格局，「好好做事」不要再講了，這已經是笑話，「他就是不想聽其他意見，站在這裡連發問的人問的，你也都答非所問，一直跳針，這很可惜也很可怕」。

至於對於自己的選情，林佳龍表示，選舉沒有開票前都沒有辦法預測，過去三次新北市長選舉，總統蔡英文輸10萬票，院長游錫堃輸2萬票，到院長蘇貞昌輸29萬票，他的目標就是衝破百萬票，這次關鍵在於投票率，而投票動機在於投給林佳龍就會承諾做好四年，他有100項政見跟具體的願景計畫。

林佳龍說，侯友宜講來講去都是空話，是政務官不是公務員，「對我來講，人生都是希望可以台灣社會更好，我衝撞威權體制帶來民主化，我是改革者，我們都要站在改革這邊，而且要創新治理，不是要大家跟我走，但不講要去哪裡，這是新北12年空轉的原因」。

林佳龍表示，如果自己沒有當選，他就會歸零回去做自己，什麼都有可能，未來的路會更開闊，做一個自由人。