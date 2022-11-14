藍白合沒管道？　王世堅點破柯文哲算盤

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記者李芸樺／台北報導

有扶龍王稱號的台北市議員王世堅來啦！民調封關前，他和ETtoday《欣儀最政點》主持人、台北市議員王欣儀，進行藍綠對談，針鋒相對預測誰是新的百里侯？他還爆料台北市長柯文哲「這一件」禮物隔了10天才還，認為柯一定有偷穿「心理治療」，更多精彩內容請鎖定11/15週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

針對坊間台北換新竹傳言，王世堅認為絕對有藍白合，主持人王欣儀則反駁問，看起來沒有管道阿？王世堅說：「只有像我們這種天真的人才以為沒管道」如果沒喬，盧秀燕怎會和高虹安牽手？他更認為柯文哲在林耕仁收手後持續嗆林，就是在測試藍白合的效果，國民黨高層能否約束林耕仁。

台北、桃園、竹市和苗栗，屬北台灣選情廝殺激烈的縣市，北台灣到底是藍色穩定領先，還是綠色後勢看漲，而民眾黨最有機會的新竹市就沒了嗎？還是藍白合成功了？至於民進黨從來沒執政過的苗栗縣，這次真的有機會因國民黨分裂就漁翁得利嗎？王世堅都提出自己的分析。

《欣儀最政點》最政點街訪民眾投票意願和對王世堅印象，大家對王跳海印象深刻，連挺藍民眾都欣賞他說話直率、就事論事。而王世堅8年來在議會送過死對頭台北市長柯文哲很多諷刺的禮物，但他爆料唯獨「這一件」柯隔了10天才還，不像其他禮物當天或隔一天就還，他認為柯一定有偷穿「心理治療」，

王世堅也對2024總統下預測，但他不諱言，柯文哲就是他最大的夢魘，還更多爆笑內容請鎖定明天(11/15)週二下午13:10播出的《欣儀最政點》。

▲王世堅談選戰藍白合。（圖／欣儀最政點）