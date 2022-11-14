拜習會下午5時30分登場！美強調「不尋求衝突」　台灣問題成焦點

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

20國集團（G20）峰會將在印尼峇里島登場，各國領袖已陸續抵達展開場邊會談。除了美日峰會、日韓峰會外，最受人矚目的就是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將在今（14日）下午5時30分會晤；白宮指出，會談可能會持續數個小時，美方將清楚表明，不會尋求與中國發生衝突。

根據《路透社》、《彭博社》報導，本次拜習會是拜登就任總統後，與習近平第一次進行面對面會談，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，會談可能會持續數個小時，美方和北京當局的關係是競爭激烈，但也會確保競爭不會演變成衝突，「這是他（拜登）第一次有機會以總統的身分和習主席坐在一起，他想充分利用這點，明確表達他的優先事項和意圖，並聆聽習近平的意見。」

拜登日前出席柬埔寨東亞高峰會（East Asia Summit）時，再次強調台海和平及確保南海航行自由的重要性；與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅的三邊會談、美日雙邊會談，以及與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的雙邊會談上，拜登也都談到維護台海和平穩定的重要性。

外界推測，台灣問題將是本次拜習會的重點，拜登日前曾表示，當他與習近平進行談話時，會嘗試列出美中雙方的紅線，「希望能了解他認為什麼才是符合中國的利益，而我也知道美國的利益是什麼，並了解它們是否會相互衝突。」

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