美期中選舉後　對台海彈性空間更小！陸學者「提1點」令人心驚

▲拜習會將登場，中國學者分析稱，美國政府在期中選舉結束後對台灣問題的彈性空間將有所縮小。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登與中國領導人習近平將於14日在印尼G20峰會期間會晤。南京大學國際關係學院院長朱峰受訪時分析，期中選舉過後，華府在台灣問題上將不再那麼彈性和靈活，因為美國國會的變化可能會讓問題更複雜，「共和黨許多鷹派人士對台灣的大力支持，這是我真正感到非常、非常害怕的事。」

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國政府高官最近表示，下周的拜習會並非以達成實際成果為導向的會議，重點在於為兩國關係建立基礎，將不會有任何形式的雙邊聯合聲明。喬治城大學教授、前白宮中國事務顧問麥艾文（Evan Medeiros）表示，他不認為一次會面能挽救甚至重新定義兩國關係，但若進展順利也許可以稍微改變發展走向。

習近平7月28日和拜登通話時針對台灣議題警告美國，「民意不可違，玩火必自焚」，10月又重申中國絕不會放棄武力統一的選項。分析人士表示，雖然拜登可能會試圖安撫中方，宣稱美國長期的對台政策沒有改變，但習近平很可能對此保持懷疑態度，特別是在美國期中選舉後共和黨有望控制眾議院的情況下。南京大學的朱峰就認為，拜登政府在面對台海問題時將不再像過去那麼有彈性和靈活度，尤其共和黨許多鷹派人士對台的大力支持，「是我真正感到非常、非常害怕的事。」

▲美國智庫專家則認為，若拜習會有機會凝聚雙方意願，就有可能恢復中美之間的溝通管道。（圖／達志影像／美聯社）

美眾議院議長裴洛西8月訪台後，北京政府切斷了包含軍事溝通方面的3個與美對話管道，暫停了氣候變遷在內5大領域的中美合作。有專家就認為，如果拜習會能凝聚雙方政治意願，就有可能達成開放更多溝通管道的承諾。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國問題專家肯尼迪（Scott Kennedy）表示，缺乏旅行和直接溝通，使得解決針對台灣問題、技術依賴或對國際秩序看法等美中分歧幾乎不可能，如今中共二十大與美國期中選舉都已結束，雙方現在有了「賭一把」的機會，可以把注意力集中在美中關係的戰略要素上，而不是句句發言都要考慮國內政局。

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