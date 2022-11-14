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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／「習拜會」進行3小時會談　央視：中美元首會晤20時48分結束

記者任以芳／北京報導

外界注目的「習拜會」於今（14日）傍晚5點30分正式登場，稍早大陸官媒《央視》發布快訊證實，大陸國家主席習近平同美國總統拜登舉行雙邊會見已於20時48分結束，雙方大約進行3個多小時會談，外界分析中美將針對兩國外交經貿、台灣問題等議題進行重要討論。習近平的開場白率先定調，「找到中美關係發展正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。」其他相關談話細節內容尚未公布。

大陸國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）於今傍晚5點半進行雙邊會晤，這場中美領袖首次「面對面」談話也備受關注。外界分析雙方將重點聚焦兩國外交經貿以及「台灣問題」等議題進行討論。幾天前拜登也強調自己和習近平之間沒有任何誤會，這次對談只需要弄清楚「紅線在哪裡」。

▲▼ 習拜會、拜習會、印尼峇里島 。（圖／翻攝 央視／澎湃新聞）

▲大陸國家主席習近平 。（圖／翻攝 央視/澎湃新聞）

「習拜會」進行場邊會談前，習近平與拜登面視微笑，彼此握手約八秒，氣氛融洽，接著雙方進行簡短開場談話。習近平表示，中美兩國建交歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書。應該以史為鑒、面向未來。

他強調，「當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。」

習近平指出，中美兩個大國的領導人，要為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。願同總統先生（拜登）就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。期待雙方共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

▲▼ 習拜會、拜習會、印尼峇里島 。（圖／翻攝 央視／澎湃新聞）

▲ 美國總統拜登 。（圖／翻攝 央視/澎湃新聞）

大陸媒體《澎湃新聞》稍早也釋出拜登開場談話。他首先指出，非常高興與習近平線下會面，雙方面對面的會談是具有不可取代的作用，我們有責任，趕現美中之間，有能力控管，避免競爭變成衝突，並在急迫的全球問題上設法開展合作。

拜登強調，「習近平主席，我期待著如從前那樣，持續的、開放的、坦誠的對話，感謝今天能有這樣的機會。」

▲▼ 習拜會首次面對面會晤 。（圖／翻攝達志影像/AP）

▲ 習拜會首次「面對面」進行3小時18分鐘會晤  。（圖／翻攝達志影像/AP）

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