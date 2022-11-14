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快訊／「習拜會」不支持台獨！　習近平：中美關係第一條不可逾越紅線　

記者任以芳／北京報導

外界注目的「習拜會」於今（14日）傍晚5點30分正式登場。大陸國家主席習近平同美國總統拜登舉行雙邊會晤已於今晚20時48分結束，時長3小時又18分鐘。本次會談重點針對「台灣問題」部分，大陸官媒《央視》發布快訊指出，習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。拜登則回應，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。

習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

他進一步指出，我高度重視總統先生有關「四不一無意」的表態。中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。遵守國際關係基本准則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲「習拜會」就台灣問題進行討論，雙方提出不支持台獨 。（圖／路透社）

習近平系統闡述台灣問題由來以及中方原則立場。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。

習近平強調，任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。

▲▼ 習拜會、拜習會、印尼峇里島 。（圖／翻攝 央視／澎湃新聞）

▲美國總統拜登。（圖／翻攝 央視/澎湃新聞）

拜登回應，我願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登表示，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要。美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取盡早達成一致。「美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。」

以下大陸官媒《央視》公布習拜會談話全文：

當地時間11月14日下午，國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

習近平介紹了中國共產黨第二十次全國代表大會主要情況和重要成果，指出，中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。我們以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，繼續把實現人民對美好生活的嚮往作為出發點，堅定不移把改革開放進行下去，推動建設開放型世界經濟。中國繼續堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和態度，倡導對話協商、和平解決爭端，深化和拓展全球夥伴關係，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動構建人類命運共同體。中國將堅持和平發展、開放發展、共贏發展，做全球發展的參與者、推動者，同各國一起實現共同發展。

習近平指出，世界正處於一個重大歷史轉折點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。我們應該從這個高度看待和處理中美關係。中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。我高度重視總統先生有關「四不一無意」的表態。中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。遵守國際關係基本准則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

習近平系統闡述了台灣問題由來以及中方原則立場。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。

習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。中國全過程人民民主基於中國國情和歷史文化，體現人民意願，我們同樣感到自豪。任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。

習近平指出，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。這種不同不是今天才有的，今後還會繼續存在。中國共產黨領導和中國社會主義制度得到14億人民擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。

習近平強調，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鈎斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。我們反對把經貿科技交流政治化、武器化。當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益。全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作，這還是共同利益。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。

拜登表示，我同習近平主席相識多年，保持著經常性溝通，但無論如何也代替不了面對面的會晤。祝賀你再次連任中共中央總書記。美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要。我願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登表示，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要。美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取盡早達成一致。美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。

兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功。雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢。危機爆發後，我就提出了「四個應該」，前不久我又提出「四個共同」。面對烏克蘭危機這樣的全球性、復合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。

 兩國元首都認為，會晤是深入坦誠和建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識，採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道。兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。

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