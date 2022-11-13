「拜習會」談論重點曝光！　拜登：將界定中美關係紅線

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨在期中選舉中順利保住參議院，總統拜登13日興奮表示，他現在感覺非常好，且這反映了民主黨候選人的素質。他同時提到，這樣的選舉結果讓他在14日舉行的「拜習會」中更有優勢，且他跟中國國家主席習近平兩人之間沒有任何誤會，這次的對談只需弄情楚「紅線在哪裡」。

綜合外媒報導，民主黨在本屆期中選舉保住眾議院，一改外界預估的低迷選情，讓人在柬埔寨參加東協會議的拜登（Joe Biden）感到相當開心，並將勝選歸功於民主黨同袍，他13日興奮向記者表示，「我對投票結果並不感訝異，我認為這反映了我們候選人的素質，我感覺非常好，對未來幾年充滿期待。」

當記者問及選舉結果是否影響與習近平的會談時，拜登表示，「我變得更加有優勢，但我其實不需要，因為他（習近平）很認識我。」除此之外，他也說，「我們之間沒有什麼誤會，我們只需要弄清楚紅線在哪裡，以及未來兩年對我們來說最重要的事情是什麼。」

拜登強調，他與習近平將會有一個非常坦率的討論，「對於我們每個人所處的位置，從來沒有任何誤判，我認為這對我們的關係來說至關重要。」

►美期中選舉後 對台海彈性空間更小！陸學者「提1點」令人心驚

►拜習會在即 美退役上將：台灣議題最重要

►美期中選舉後可能立法「封殺TikTok」 共和黨人抨擊威脅國安