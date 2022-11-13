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桃園市長「選前封關民調」出爐！他支持度反超張善政0.7%

▲▼張善政、鄭運鵬。（合成圖／資料照）

▲鄭運鵬與張善政民調差距僅0.7個百分點。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

九合一大選倒數13天，QuickseeK民調中心13日釋出桃園市長最新民調，結果顯示，民進黨候選人鄭運鵬以39.2%的支持度微幅領先國民黨候選人張善政支持度38.7%，雙方差距僅0.7個百分點，仍在抽樣誤差範圍內。此外，賴香伶與鄭寶清的支持度分別為7.2%、5.9%。

QuickseeK民調中心分析，和上一次（11/1-11/4）的調查結果相比，鄭運鵬的支持度微幅增加1.0個百分點，而張善政則減少0.2個百分點。另外，賴香伶（減少1.0個百分點）、鄭寶清（減少0.2個百分點）支持度都呈現下降的趨勢。

桃園市民對於兩大黨的好感度：民進黨稍高於國民黨

針對桃園市民對於兩大黨的好感度，QuickseeK民調中心調查，34.7%的市民表示喜歡民進黨（10.1%非常喜歡、24.5%有點喜歡）、46.1%表示不喜歡（21.3%不太喜歡、24.8%非常不喜歡），另有19.3%無明確意見。進一步進行交叉分析，喜歡民進黨以立委第二選區（楊梅/新屋/觀音/大園）37.3%與60歲以上的比例較高。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供，下同）

另外，23.0%市民表示喜歡國民黨（5.1%非常喜歡、17.9%有點喜歡）、54.9%表示不喜歡（34.6%不太喜歡、20.4%非常不喜歡），另有22.1%無明確意見。其中喜歡國民黨以立委第六選區（八德/大溪/復興）28.8%、50-59歲（33.2%）的比例較高。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

QuickseeK民調中心表示，若將兩個政黨的喜好度轉換成分數再進行相減計算，則整體來說較為喜歡民進黨（35.8%）的比例稍高於較為喜歡國民黨的比例（30.3%）。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

67.9%的桃園市民表示此次選舉「一定會」去投票

根據這份民調結果，85.1%市民表示會去投票（67.9%一定會，17.3%可能會），7.2%不會，另有7.6%無明確意見。其中，年齡越高者投票意願越高，20-29歲僅75.1%的市民表示會去投票。與上一次的調查結果相比，表示「一定會」去投票的市民增加0.9個百分點。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

超過7成的桃園市民對於鄭文燦的施政表現感到滿意

調查結果也顯示，72.5%的桃園市民對於鄭文燦的施政表現感到滿意（31.6%非常滿意、40.8%還算滿意），20.5%表示不滿意（14.2%不太滿意、6.3%非常不滿意），另有7.1%無明確意見。

根據交叉分析，其中以立委第六選區(八德/大溪/復興)76.9%的滿意度較高，從年齡來看則30-39歲(75.7%)、40-49歲(77.3%)的滿意度較高。

從政黨傾向來看，民進黨支持者滿意度高達97.7%，國民黨支持者則呈現正反兩邊拉扯的狀況，有45.4%滿意，另有48.5%表示不滿意。民眾黨支持者則有62.3%表示滿意。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

桃園市長支持度：鄭運鵬以39.2%微幅領先張善政38.5%，雙方差距僅0.7個百分點

進一步探討桃園市民較傾向投給哪一位候選人，民調發現，鄭運鵬以39.2%微幅領先張善政38.5%，雙方差距僅0.7個百分點，賴香伶7.2%、鄭寶清5.7%。

其中，鄭運鵬以60歲以上（52.5%）、40-49歲（39.7%）的支持度較高；張善政則以50-59歲（52.5%）的支持度較高。從政黨傾向來看，民進黨支持者有90.1%表示會投給鄭運鵬，國民黨支持者則有94.2%表示會投給張善政，民眾黨支持者則有47.1%表示會投給張善政、30.1%會投給賴香伶。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

比較不同候選人支持者的投票意願，其中以張善政支持者表示「一定會」去投票的比例最高，77.2%。其次為鄭運鵬（76.7%）。另外，鄭寶清支持者表示「一定會」去投票的比例最低，僅55.2%。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

和上一次（11/1-11/4）的調查結果相比，鄭運鵬的支持度微幅增加1.0個百分點，而張善政則減少0.2個百分點。另外，賴香伶（減少1.0個百分點）、鄭寶清（減少0.2個百分點）支持度都呈現下降的趨勢。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

桃園市長看好度：張善政41.6%領先鄭運鵬36.7%

根據調查結果，桃園市長當選看好度，張善政以41.6%領先鄭運鵬36.7%。而從交叉分析來看，年齡越高者看好鄭運鵬當選的比例越高。另外，從政黨傾向來看，民進黨支持者，84.6%表示看好鄭運鵬當選。國民黨支持者則有93.0%看好張善政當選，台灣民眾黨62.8%看好張善政當選。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

和上一次（11/1-11/4）的調查結果相比，鄭運鵬的看好度微幅增加0.4個百分點，張善政的看好度微幅減少0.9個百分點。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

當棄保發生，張善政與鄭運鵬兩人對比支持度：張善政43.7%領先鄭運鵬42.7%

根據調查結果，當賴香伶與鄭寶清當選機會不大時，張善政與鄭運鵬兩人對比支持度，張善政以41.6%支持度領先鄭運鵬36.7%。

從交叉分析來看，張善政以立委第五選區（平鎮/龍潭）（48.5%）、50-59歲（53.8%）的支持度較高；鄭運鵬則以立委第六選區（八德/大溪/復興）（43.2%）、60歲以上（52.7%）的支持度較高。

從政黨傾向來看，民進黨支持者有92.4%支持鄭運鵬，國民黨支持者有95.9%支持張善政，台灣民眾黨則有65.1%支持張善政。

▲桃園市最新民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

QuickseeK民調中心指出，選戰進入倒數階段，目前四位候選人支持度基本呈現兩強爭霸的情況，藍綠雙方都將桃園視為兵家必爭之地，在鄭文燦整體滿意度仍維持高點，並且強力拉抬自家候選人聲勢的情況下，似乎從兩次調查中鄭運鵬支持度的變化可見一番端倪，而張善政如何力挽狂瀾留住支持者的心。在支持度落差異常相近的桃園，藍、綠雙方未來的交鋒可預期將會愈加激烈，任何一個事件都有可能影響最後的選舉勝負。

本次調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於2022年11月09日至2022年11月12日，調查對象為戶籍於桃園市13個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1823份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負2.30個百分點。

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