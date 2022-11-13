台南婦呼吸困難身體痙攣相當危急　警火速開道護送就醫

▲歸仁分局仁德所警員莊世勳、黃永勝駕警車開道護送，順利協助抵達台南市立醫院就醫，陳姓民眾事後上網PO文感謝警方義行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局仁德所於11月3日下午接獲陳姓民眾請求，其母病況危急但交通車流量大，請警方協助開道爭取送醫時間，仁德所警員莊世勳、黃永勝立即駕駛警車開道護送，沿途開警示燈、鳴笛及廣播請用路人讓道，20分鐘路程縮短至6分鐘，順利協助抵達台南市立醫院就醫，陳姓民眾事後上網PO文感謝警方義行。

1名陳姓民眾11月3日下午駕車至歸仁分局仁德所向員警請求協助，表示其母親在車上，因呼吸困難、身體痙攣情況相當危急，因適逢週末仁德交流道周邊車流量大，加上附近有交通事故，車流迴堵，救護車恐無法即時趕到，爲爭取醫療時間，仁德所警員莊世勳、黃永勝立即駕駛警車開道護送，沿途開警示燈、鳴笛及廣播因緊急協助就醫請用路人讓道，20分鐘的路程縮短至6分鐘，順利協助抵達台南市立醫院就醫。

警員莊世勳更是視民如親，還親自協助家屬，將其母親從車上抱下坐上輪椅，並請求醫護人員緊急處置後，才離開醫院。

陳姓民眾11日晚間於臉書社群PO文致謝，表示當日其母親身體不適且車流多，故其家屬前往仁德所求助由警車開道護送就醫，雖其母親在當晚仍不幸離開人世，仍相當感謝員警熱心協助，因近日忙於其母親後事，事後家屬提起時，才想起此事，他等母親後事圓滿結束後，會再前往仁德所向員警致上謝意。而此文章一出，目前已有上千人按讚，其中更有網友留言，其先生日前身體不適，亦是由仁德所員警開道才保住性命、「謝謝人民保母們」、「人民保母辛苦了」等正面回應之留言，深獲民眾感激與肯定。

歸仁警分局長邱顯良表示，維護「治安良善」與「交通順暢安全」為警察主要工作，而「急迫事故的協助」亦是警察每日常面臨的工作，本案處理員警對於民眾視同「服務自己的家人、親友」的態度積極任事，展現「同理心」的服務熱忱，亦是本分局員警持續努力的標竿，民眾的鼓勵支持及信賴，更是員警提升服務品質的最佳動力，感謝廣大民眾對本案處理員警之讚許。