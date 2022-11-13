中重症+147！2歲女童確診月餘「眼皮浮腫」　懷疑MIS-C收住院

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增147例本土中重症，其中有一名2歲女童，確診1個多月後出現咳嗽、流鼻水，10/31到急診檢查，懷疑MIS-C收治住院。目前兒童中重症個案累計263例，其中以MIS-C佔比最高，共計173例。

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心發言人莊人祥表示，該名2歲女童無慢性病史也未接種疫苗，9/18確診、10/22出現咳嗽、流鼻水等症狀，10/29起發燒、嘔吐、胃口變差，10/31到急診檢查，發現有急性支氣管炎住院，因發燒持續，且出現眼皮浮腫、紅眼、全身皮疹、腹脹等症狀，懷疑MIS-C，給與免疫球蛋白與類固醇藥物，所幸經治療後病況好轉，已於11/7出院。

截至今日兒童重症總共263例，包括腦炎33例、肺炎26例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例、家中死亡9、MIS-C 173例、共病5例；其中37例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增18,611例COVID-19確定病例，分別為18,571例本土個案及40例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少601例，減少約3.1%；與上周同期相比減少5738例，減少23.6%。今年截至11/12 本土病例共796萬4144例，今年迄今中重症個案總共35391名，其中12707名死亡，目前青壯無症狀佔99.55%。

▲本土中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



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