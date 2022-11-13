揪團歡唱趁機幹走妙齡女外套　笨賊不勝酒力暗巷狂吐被捕

記者張君豪／台北報導

家住基隆市的潘男（21歲、經查無犯罪紀錄）10月23日透過網路交友軟體，到台北市中華路錢櫃KTV揪團唱歌，當晚卻趁參加民眾開心歡唱之際，下手拿走王姓女子的外套，外套內有皮夾等財物，他得手後先行離開包廂，卻因自己喝太多倒在中華路KTV旁的巷弄內，遭獲報警方當場逮捕。

▲潘男參加歡唱趴，伺機偷走女歌友的外套錢包，不勝酒力醉倒路邊遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



中正一警方表示：轄區博愛所24日凌晨0時20分接獲民眾報案，王姓女子表示，唱歌結束後才發現財物遭竊，警方到場比對監視器，畫面顯示一名男子行跡鬼崇，經鎖定行竊者特徵及衣物展開調查。

警方據此擴大搜尋範圍，約在凌晨1點50分左右，線上巡邏員警在錢櫃旁的暗巷內，發現疑似竊嫌之人醉倒在地，地板上都是竊賊自己的嘔吐物，加上被害人證件、數百元現鈔散落滿地，當場人贓俱獲遭；員警叫醒潘男，他自己也嚇了一大跳，想不到偷東西剛離開竟遭警察逮獲。警詢時，潘嫌辯稱自己因缺錢花用，與網友唱歌時臨時起意，趁著酒意竊取王女外套離開，警詢後依竊盜罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

北市中正一警分局呼籲，疫情解封網路及Line群組常見揪團唱歌的邀約，但陸續發生多起陌生網友伺機行竊案件，呼籲民眾與陌生人聚會時，務必提高警覺，妥善留意及保管自己的隨身財物。

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