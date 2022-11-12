「掉進720°C熔爐」泡在熔化金屬中　男成功逃出保住一命

▲男子從頂部圓形開口的地方掉進熔爐中。（圖／翻攝自Stadtpolizei St.Gallen）

記者詹雅婷／綜合外電報導

瑞士東北部聖加侖（St Gallen）一間工廠9日晚間發生事故，25歲男電工上班時，意外掉入攝氏720度的熔爐中，膝蓋以下部位浸在熔化金屬中，不過他強忍著劇痛成功逃出來，奇蹟般活了下來。

綜合每日郵報、太陽報報導，這名男子當時與同事一起針對熔鋁爐進行維修，但卻突然從頂部圓形開口處掉進熔爐中。

外傳他的雙腿膝蓋以下部位都浸在熔化金屬中，不過後來成功逃出。醫護團隊趕抵現場進行檢查之後，他隨後搭乘直升機送往醫院，院方事後證實，男子嚴重燒燙傷，但目前情況穩定。目前聖加侖市警方已針對這起事故展開調查。

不過類似事件早已發生過。今年6月，美國伊利諾州一間鑄鐵廠上班才9天的員工掉入溫度超過攝氏1000度的熔爐中，整個人被「瞬間焚化」，必須等到熔爐冷卻數個小時後，才有辦法在金屬碎片中尋找殘骸。



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