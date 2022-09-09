陳時中報警要查二創抹黑者！「台灣迷因」傻眼：連我一起告啊

▲陳時中競辦報警，要查惡意變造免治馬桶影片的二創者。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中的政見影片遭惡意變造，競辦總幹事吳思瑤到警局報案，要追查抹黑影片的主事者。對此，臉書粉專「台灣迷因」也喊話，他當初也有二創過，為何當時不提告，「現在要告我還來得及喔！」

陳時中競辦9日說明，網路流傳陳時中人像與韓國電影「熔爐」片段進行改造、惡意擴散的影片，這種行徑除了扭曲政策影片的原意、盜用國外影片片段，還用移花接木的方式，造成觀眾誤解，更是違法不當的造假影片。

陳時中競辦總幹事吳思瑤代表前往刑事警察局報案，希望能追查到抹黑影像的主事者，徹底追溯不法行為。陳時中競辦報警的消息引起討論，國民黨台北市議員徐巧芯也分享了該照片，喊話「連我一起告」。

▲台灣迷因表示，他曾二創這則影片，喊話「啊我當初結合動畫怎麼不來告我一下呢」。



對此，臉書粉專「台灣迷因」表示，他先前曾將陳時中的照片，結合日本動漫「一拳超人」進行二創，製作出「疫權超人」的影片，來感謝陳時中對台灣防疫的付出，「啊我當初結合動畫怎麼不來告我一下呢？現在要告我還來得及喔！」

▲台灣迷因再度二創陳時中的照片。（圖／翻攝臉書／台灣迷因）



「台灣迷因」再度製作了二創影像，來嘲諷這次的事件，「來教大家之後怎麼二創陳時中迷因的正確用法，以免以後做個嘲諷二創影片就被報案跑警察局。做二創少賺多賠，二創陳時中前請詳閱迷因說明書。」

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